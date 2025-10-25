Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de tweede vrije training, zijn enige op vrijdag, voor de Grand Prix van Mexico. Volgens de wereldkampioen is er vooral bij de zogenaamde long runs nogal wat werk aan de winkel.

“Natuurlijk was het even wachten om weer in de auto te kunnen stappen”, aldus Verstappen, die zijn RB21 in de eerste sessie moest afstaan aan Arvid Lindblad. Op de zachte banden liet de Nederlander zien dat er voldoende snelheid in de auto lijkt te zitten. “Op de zachtste band konden we een goede ronde neerzetten. Maar de rest was niet geweldig”, oordeelde hij. “De ronden op de medium band waren ook niet goed.”

Vooral de lange runs baren hem voor de kwalificatie en race de nodige zorgen. “Het grote probleem zijn de long runs. Daar lijken we veel moeite mee te hebben, wat een punt van zorg is voor de race. De balans is niet slecht, maar er is geen grip en dat is het belangrijkste probleem. Zodra je op een langere stint rijdt, wordt de auto heet en ben je nergens. Dat is lastig.”

Verstappen benadrukte dat één snelle ronde niet voldoende is voor een succesvol weekend. “Je kunt snel zijn over één ronde, maar hebt dan niet de snelheid voor de race. Natuurlijk geef ik er de voorkeur aan om juist in de race snel te zijn. Het wordt dus een lastige klus”, stelt hij, “en we moeten alles goed analyseren en bekijken waar we verbeteringen kunnen vinden.”

