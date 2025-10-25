De GP Verenigde Staten leverde voor het team van Red Bull niet alleen een mooie overwinning voor coureur Max Verstappen op, maar ook een boete van €50.000. Het team kreeg de forse boete voor de poging om een stukje tape van de vangrail te peuteren. McLaren-coureur en titelrivaal Lando Norris zou de markering namelijk gebruik om zijn auto goed te positioneren bij de start. Verstappen zegt het besluit van de stewards wel te snappen, te midden van de steeds spannender wordende titelstrijd.

Lando Norris kon achteraf wel lachen om het incident, wat inmiddels al de bijnaam tape-gate heeft gekregen. “Het maakte mij allemaal niets uit. Uiteindelijk heb ik de tape niet eens gebruikt – dat maakte het extra grappig”, vertelde Norris in Mexico. “We hadden hem gewoon voor de zekerheid opgeplakt. Dat ze er dan zo’n straf voor krijgen, is des te leuker.”

Ook Max Verstappen, de andere hoofdrolspeler in de titelstrijd, werd gevraagd naar de opvallende straf voor zijn team na de race in Austin. “Er is een gele lijn in het startvak. Daar kijk je naar, en zo parkeer je gewoon je auto”, legt de viervoudig wereldkampioen uit in Mexico-Stad. “Het maakt eigenlijk niet uit waar je start. Maar sommige mensen hebben andere gewoontes, en dat begrijp ik. In Austin duurde het om de een of andere reden iets langer voordat de poort dichtging.” Verstappen snapt wel dat zijn team uiteindelijk de boete kreeg voor de poging om de tape te verwijderen. “Ik denk dat het vrij duidelijk is hoe de stewards het hebben uitgelegd. Het is daarom heel begrijpelijk is dat je daarvoor een boete krijgt.”

Nerveuze McLaren?

Het tape-incident vindt plaats midden in de aanhoudende titelstrijd tussen Verstappen en de twee McLaren-coureurs. De Nederlander loopt steeds verder in op zowel Oscar Piastri als Lando Norris in het kampioenschap, waardoor de spanning steeds verder stijgt. Voor Verstappen is het niet de eerste keer dat hij zo’n spannende slotfase van een seizoen tegemoet gaat. Tijdens zijn titelgevecht met Lewis Hamilton in 2021 gaf de Brit toe steeds nerveus te worden wanneer hij Verstappen in zijn spiegels zag.

Of de McLaren-coureurs datzelfde gevoel nu ook krijgen, vraagt Verstappen zich af. “Dat vind ik moeilijk om te zeggen”, vertelt de wereldkampioen eerlijk tegen De Telegraaf. “Toentertijd (in 2021, red.) was dat ook wel het spelletje wat ik een beetje speelde. Of ik dat nu weer ga doen? Dat heb ik niet nodig. Toen had ik nog nooit een wereldtitel gewonnen. En nu heb ik er wel een paar en zij (Piastri en Norris, red.) niet. En je bent in deze fase standaard nerveuzer als je nog geen wereldkampioen bent geworden, dan als je die titels al wel hebt.”

