Lando Norris zegt dat ze bij McLaren alleen maar hebben gelachen om het zogeheten tape-incident in Austin. Rivaal Red Bull kreeg een boete van 50.000 euro – waarvan de helft voorwaardelijk – omdat het een stuk tape probeerde te verwijderen dat Norris kon gebruiken als referentiepunt bij de start. Volgens de Brit deerde het hem weinig, omdat hij de markering uiteindelijk toch niet gebruikte.

Na afloop van de GP van de Verenigde Staten kreeg de Formule 1 te maken met wat inmiddels gekscherend tape-gate wordt genoemd. Het team van Red Bull kreeg een forse boete omdat het had geprobeerd een stukje tape van de vangrail te peuteren. Lando Norris zou de markering gebruiken om zijn auto goed te positioneren bij de start. In aanloop naar de GP van Mexico verklaarde Norris dat hij vooral heeft gelachen om het incident – en met name om de hoge boete voor Red Bull.

De pers in Mexico-Stad vroeg de Brit naar tape-gate. “Dat hebben ze (Red Bull, red.) goed gedaan”, lachte Norris sarcastisch. “Het maakte mij allemaal niets uit. Uiteindelijk heb ik de tape niet eens gebruikt – dat maakte het extra grappig. We hadden hem gewoon voor de zekerheid opgeplakt. Dat ze er dan zo’n straf voor krijgen, is des te leuker. Ze probeerden de tape eraf te halen, maar dat is ze niet eens gelukt”, onthulde Norris met een brede grijns. “Die hebben we hier speciaal voor gemaakt. Dit zijn gewoon van die grappige, kleine bijzaken waarmee teams zichzelf bezig houden. Maar uiteindelijk hebben wij er het hardst om kunnen lachen.”

