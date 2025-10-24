De FIA heeft een verklaring afgelegd naar aanleiding van geruchten dat twee teams het budgetplafond voor het seizoen van 2024 zouden hebben overschreden. In aanloop naar het raceweekend in Mexico deden berichten de ronde dat er sprake zou zijn van één kleine procedurele overtreding en één ernstige overschrijding van de zogenoemde cost cap. De FIA benadrukt echter dat de analyse van de financiële gegevens van de teams nog gaande is.

“De Cost Cap Administration van de FIA is bezig met het afronden van de beoordeling van de inzendingen van teams en fabrikanten van krachtbronnen voor 2024”, aldus de organisatie. “De resultaten hiervan worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt.” Daarbij maakte de FIA duidelijk geen uitspraken te zullen doen over specifieke teams zolang de beoordeling loopt: “We geven geen commentaar op individuele inzendingen van specifieke teams en/of fabrikanten van krachtbronnen. De resultaten van de beoordeling worden openbaar gemaakt zodra alle inzendingen zijn beoordeeld en afgerond.”

Budgetplafond van de FIA

Het budgetplafond, dat sinds 2021 van kracht is, heeft als doel de onderlinge verschillen tussen de teams te verkleinen. De basislimiet bedraagt 135 miljoen dollar, maar door inflatiecorrecties ligt het daadwerkelijke plafond voor 2024 tussen de 150 en 160 miljoen dollar. De regels omvatten enkel prestatiegerelateerde kosten, zoals de ontwikkeling en productie van onderdelen; marketinguitgaven en de salarissen van de best betaalde medewerkers en coureurs vallen buiten de limiet.

Het zou niet de eerste keer zijn dat teams het budgetplafond van de FIA overschrijden. In 2022 bleek dat Red Bull en Aston Martin in 2021 te veel hadden uitgegeven. Red Bull kreeg destijds een boete van 7 miljoen dollar en tien procent minder windtunneltijd, terwijl Aston Martin wegkwam met een procedurele overtreding en een boete van 450 duizend dollar. De FIA liet weten dat de resultaten van het huidige onderzoek ‘binnenkort’ naar buiten komen; mogelijk nog vóór de seizoensfinale in Abu Dhabi.

