Fernando Alonso flirtte in de aanloop naar de GP van Catalonië opnieuw met zijn pensioen. Hij verklaarde dat het waarschijnlijk zijn laatste optreden was in Barcelona. Slim verwoord, gezien het feit dat het circuit volgend jaar van de kalender verdwijnt. Ook als de Spanjaard zijn racehelm daadwerkelijk aan de wilgen hangt, hoeft dat niet te betekenen dat hij afscheid neemt van de sport. Zo sluit hij niet uit dat hij ooit een rol als teambaas vervult.

In een interview met Mundo Deportivo werd Alonso gevraagd naar een mogelijke toekomst als teamleider. “Ik heb er nog niet over nagedacht”, gaf hij lachend toe. “Maar ja, je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik draai inmiddels al twintig, vijfentwintig jaar mee in de sport. Ik begin me ook te realiseren dat er ingenieurs rondlopen die pas zes of negen jaar ervaring hebben. De motortechnici, de ontwerpers van de versnellingsbak, de aerodynamica-ingenieurs; met uitzondering van Adrian Newey werken de meesten hier nog niet eens twaalf jaar.”

Ervaring genoeg

“Dus ja, ik besef dat ik met vijfentwintig jaar ervaring in de Formule 1 zeker dingen aan een team kan bijdragen die anderen niet kunnen”, vervolgde hij. “Wellicht heb ik situaties meegemaakt die anderen nog nooit hebben ervaren. Dat kan zeker van pas komen. Ik durf nog niet te zeggen in welke rol, maar ik weet zeker dat die ervaring ooit van waarde kan zijn.” Mocht Alonso ooit een hoge functie binnen de FOM of FIA bekleden, dan is in ieder geval duidelijk welke richting hij de sport zou willen opsturen.

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De tweevoudig wereldkampioen blijft immers uitgesproken over de huidige focus op energiebeheer. “Ik zou het elektrische component volledig willen schrappen”, zei hij stellig. “Het elektrische gedeelte heeft voor de competitie weinig toegevoegde waarde. Er bestaat al een volledig elektrische klasse in de vorm van de Formule E, en daar drijven ze die technologie echt tot het uiterste. Die auto’s zijn krachtig en bieden voldoende spektakel. Voor de Formule 1 is het dan niet nodig om dezelfde weg in te slaan.”

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