Gianpiero Lambiase – de vaste race-ingenieur van Max Verstappen – ziet hoe er na de vrijdag in Mexico-Stad nog zeker een uitdaging ligt voor Red Bull. Hoewel het voor beide Red Bull-bolides volgens de Britse ingenieur geen probleem is om een competitieve rondetijd neer te zetten op het Autódromo Hermanos Rodríguez, zorgen de bandendegradatie en ‘het tempo wanneer de tanks vol zijn’ nog voor kopzorgen.

Max Verstappen zat tijdens de eerste vrije training in Mexico – net als acht van zijn Formule 1-collega’s – aan de pitmuur, terwijl Red Bull-junior Arvid Lindblad kilometers in zijn RB21 mocht maken. De Brits-Zweedse coureur nam zo voor de tweede keer een Formule 1-sessie voor zijn rekening. Voor Verstappens vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase betekende het ook een andere stem in zijn koptelefoon.

LEES OOK: Verstappen maakt zich zorgen na eerste trainingsdag: ‘Er is geen grip’

“Arvid heeft uitstekend werk geleverd in de auto tijdens de eerste vrije training”, prijst de ingenieur de rookie op Verstappen.com. “We hadden een paar nieuwe onderdelen op de auto en hij heeft uitstekend werk geleverd door de benodigde data te vergaren en de auto heel te houden.” Lindblad noteerde de zesde tijd, en was daarmee sneller dan vaste Red Bull-coureur Yuki Tsunoda.

Werk aan de winkel

In de tweede sessie kroop Verstappen weer achter het stuur, die vooral long runs mocht rijden. “Ik denk dat beide auto’s over één ronde een behoorlijk competitieve rondetijd kunnen neerzetten, zoals je in VT2 zag, vooral met Max”, concludeert Lambiase na de vrijdag. De omstandigheden waren voor de wereldkampioen wel zwaarder dan voor Lindblad. “In de middag maakte een baantemperatuur bijna vijftig graden het ons erg moeilijk, zowel op het gebied van de motor, de remkoeling als de banden. De uitdaging waar we momenteel aan werken, is om die combinatie van de binnentemperatuur van de banden en de oppervlaktetemperatuur te vinden.”

LEES OOK: Verstappen over titelstrijd met McLaren: ‘Dat we nog meedoen, is al een overwinning’

De Brit weet wat het Oostenrijkse team nog te doen staat. “Het is dus het tempo wanneer de tanks vol zijn waar we echt al onze aandacht op moeten richten. We zijn niet echt tevreden met de degradatie van onze banden en met de beheersing van de bandentemperatuur. Daar moeten we nog aan werken.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.