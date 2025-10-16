De FIA heeft voor de tweede keer dit seizoen een officiële hittewaarschuwing afgegeven. Ditmaal voor het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten, waar de temperaturen tijdens de sprintrace zelfs kunnen oplopen tot 34 graden Celsius. Omdat hiermee de grens van 31 graden wordt doorbroken tijdens het raceweekend, geeft het bestuursorgaan een officiële ‘Heat Hazard Declaration‘ af.

De laatste keer dat de FIA de hittewaarschuwing af gaf, was nog niet zo lang geleden. Tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore gaf het bestuursorgaan de eerste ‘Heat Hazard Declaration‘ in de Formule 1 af. Voor de coureurs betekent dat ook op het Circuit of the Americas de koelvestsystemen weer aan hun bolides worden gemonteerd. De coureurs hebben nog wel de keuze of ze dan ook het koelvest zelf dragen in de auto, of liever met extra ballast aan boord rijden.

LEES OOK: FIA geeft voor het eerst hittewaarschuwing af voor GP Singapore

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Koelvest

In Singapore besloten al een paar coureurs om voor het koelvest te gaan, nadat de FIA ook voor dat raceweekend een hittewaarschuwing had afgegeven. Het verkoelingssysteem was volgens onder meer Ferrari-coureur Charles Leclerc en Aston Martin-coureur Fernando Alonso effectief. De gebruiksduur van het vest verschilde echter wel per coureur. Volgens de Monegask werkte het vest namelijk maar vijf ronden, terwijl de Spanjaard het hele eerste uur van het koelvest kon profiteren.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.