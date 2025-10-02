De GP Singapore staat bekend als een van de fysiek zwaarste races op de Formule 1-kalender. De smalle straten samen met de tropische temperaturen en hoge luchtvochtigheid maken de race op het Marina Bay Street Circuit tot een van de meest veeleisende Grands Prix van het jaar. Daar komt dit jaar voor het eerst een hittewaarschuwing vanuit de FIA bij. Maar wat houdt deze waarschuwing precies in voor de coureurs?

De FIA heeft voor de eerste keer een zogenoemde ‘heat hazard declaration’ afgegeven voor een raceweekend. De GP Singapore krijgt deze dubieuze eer. Het bestuursorgaan geeft alleen deze hittewaarschuwing af als het tijdens een raceweekend 31 graden of warmer belooft te worden. Voor de coureurs zijn de gevolgen als volgt: alle teams moeten verplicht het systeem voor de koelvesten aan de bolides monteren.

Of de coureurs dan ook daadwerkelijk het koelvest dragen tijdens het weekend, dat mogen ze alsnog zelf bepalen. De FIA hoopt met deze maatregel echter dat coureurs die wel besluiten om een koelvest te dragen geen gewichtsnadeel ondervinden. Coureurs die het koelvest liever in de garage laten liggen, krijgen daarom extra ballast – van 0,5 kilogram – mee aan boord. De FIA hoopt zo wel de coureurs aan te sporen om het koelvest te gebruiken.

Russell

Een van de coureurs die al met het koelvest heeft gereden, is George Russell. De Brit was wel fan van het nieuwe koelsysteem. “Het verschil was absoluut te merken toen ik het koude water gebruikte”, verklaarde de Mercedes-coureur achteraf. “Bij de start van de race werd er water van ongeveer zestien graden rondgepompt, wat best fijn is als het in de cockpit vijftig graden Celsius is. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter, maar als team hebben we er erg veel tijd en moeite in gestopt. We waren ervan overtuigd dat het zou werken en tot nu toe is het goed.”

