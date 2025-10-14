De Formule 1 is terug in Texas! Het aankomende weekend wordt de GP van de Verenigde Staten verreden op het Circuit of the Americas. Hoewel de koningsklasse tegenwoordig ook uitstapjes maakt naar Miami en Las Vegas, blijft het racefestijn in Austin de échte Amerikaanse GP. Na de verzengende hitte in Singapore belooft ook dit weekend weer in het teken te staan van Texaanse temperaturen. Bekijk hier het volledige weerbericht voor de GP van de Verenigde Staten.

Tijdens het afgelopen raceweekend in Singapore gaf de FIA voor het eerst een officiële hittewaarschuwing af. Deze nieuwe richtlijn werd in het leven geroepen na de loodzware GP van Qatar in 2023. Ter verkoeling werd een speciaal vest ontwikkeld waarmee coureurs tijdens extreem hete races hun lichaamstemperatuur kunnen reguleren. Via kleine buisjes wordt een koelvloeistof rondgepompt, direct langs het lichaam. Vanuit het rijdersveld klonk er de nodige kritiek, maar in de toekomst zou de FIA het gebruik van dit koelsysteem kunnen verplichten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de coureurs de koelvesten in Austin opnieuw uit de kast halen – want het weerbericht voor de GP van de Verenigde Staten is niet mals.

Weerbericht GP Verenigde Staten

Het belooft het hele weekend zonnig te worden op en rond het Circuit of the Americas. Toch krijgen Max Verstappen en consorten weinig tijd om van het weer te genieten. De Amerikaanse GP staat immers weer in het teken van het sprintformat, waardoor de coureurs een overvolle agenda hebben. Op vrijdag – wanneer zowel de enige vrije training als de sprintkwalificatie wordt verreden – blijft het droog in Austin. De temperatuur loopt op tot zo’n 32 graden Celsius in de volle zon. De luchtvochtigheid ligt wel een stuk lager dan in Singapore, rond de 63 procent.

Op zaterdag, wanneer zowel de sprintrace als de reguliere kwalificatie op het programma staat, blijft het opnieuw zonnig. Het wordt de warmste dag van het weekend, met temperaturen die kunnen oplopen tot 34 graden. ’s Avonds zouden er mogelijk wat spetters kunnen vallen, maar dan heeft de Formule 1 het asfalt allang verlaten. Tijdens de Grand Prix op zondag verandert er weinig aan het weerbeeld; het zonnetje blijft stralen en het kwik stijgt opnieuw tot zo’n 32 graden Celsius.

