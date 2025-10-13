De Grand Prix van de Verenigde Staten staat komend weekend op het programma, maar het is niet alleen de strijd op de baan waar de FIA naar kijkt. De organisatie overweegt om de race in Austin een officieel ‘heat hazard’-label, oftewel een hittewaarschuwing, toe te kennen. Er worden opnieuw extreem hoge temperaturen voorspeld tijdens een Formule 1-raceweekend.

Gedurende het raceweekend in Texas kan de temperatuur oplopen tot boven de 32 graden Celsius. In combinatie met het veeleisende karakter van het Circuit of the Americas – met lange, snelle bochten en flinke hoogteverschillen – vormt dat een serieuze fysieke belasting voor de coureurs. De FIA geeft zo’n hittewaarschuwing alleen af als de temperatuur tijdens een raceweekend boven de 31 graden uitkomt. Zodra het label wordt toegekend, zijn teams verplicht om het koelsysteem voor de speciale koelvesten te installeren in de auto’s – ongeacht of de coureurs het vest daadwerkelijk dragen of niet.

Lessen uit Singapore

Als de waarschuwing daadwerkelijk wordt afgegeven, staan de coureurs opnieuw voor een belangrijke keuze: trotseren ze de hitte, of kiezen ze voor het dragen van het koelvest? Die afweging speelde tijdens het vorige raceweekend in Singapore al een rol, waar meerdere coureurs het vest voor het eerst testten. Het systeem werkt met buisjes waar een koelvloeistof doorheen stroomt, bedoeld om het lichaam tijdens de sessies actief te koelen.

De meningen over het koelvest lopen echter uiteen. Veel coureurs vinden het onpraktisch en oncomfortabel. Max Verstappen liet na afloop van de race in Singapore weten geen fan te zijn van de slangen die over je lichaam lopen. Ook vindt hij dat het dragen van het koelvest vooral een persoonlijke keuze moet blijven en geen verplichting mag worden. Oscar Piastri was iets milder: hij ziet de voordelen, maar waarschuwde dat een falend systeem juist averechts kan werken. Nico Hülkenberg is wél enthousiast; volgens de Duitser helpt het vest hem om zich na de race frisser en fitter te voelen.

