Oud-wereldkampioen Mario Andretti laat er geen twijfel over bestaan – een coureur als Charles Leclerc is altijd welkom bij Cadillac. Andretti werd onlangs opgenomen in de raad van bestuur van het nieuwe Formule 1-team. Hoewel Cadillac al twee coureurs heeft aangetrokken – Valtteri Bottas en Sergio Pérez – flirt de Amerikaanse racelegende openlijk met Leclerc. De Monegask werd de afgelopen maanden herhaaldelijk gelinkt aan een mogelijke transfer.

Met nog zes Grands Prix te gaan kijkt Ferrari terug op een teleurstellend seizoen. Het team werd geplaagd door fundamentele problemen met de auto, waardoor Lewis Hamilton en Charles Leclerc zelden een vuist konden maken tegen de concurrentie. De Scuderia moet inmiddels vrezen voor haar derde plaats in het constructeurskampioenschap. Daardoor wordt Leclerc – een Ferrari-rijder in hart en nieren – steeds vaker in verband gebracht met een overstap. Volgens Mario Andretti is hij bij Cadillac meer dan welkom.

“Ik ben een grote fan van Leclerc – als hij ooit van team zou willen wisselen, zou ik hem meteen naar Cadillac halen”, aldus Andretti in gesprek met Corriere della Sera. Zijn woorden klinken als een waarschuwing voor Pérez en Bottas, die hun eerste race in Cadillac-kleuren nog moeten rijden. Toch koestert Andretti ook warme gevoelens voor Ferrari en beseft hij dat de huidige vormdip tijdelijk is. “Ferrari is Ferrari, en vroeg of laat komt het altijd terug”, verzekerde hij. Toch is de 85-jarige vedette kritisch over het management van de Scuderia. Heeft hij zijn vertrouwen in Fred Vasseur verloren?

“Ja”, antwoordde hij resoluut.

Michael Andretti

Andretti werd onlangs benoemd tot lid van de raad van bestuur van Cadillac en heeft daarmee een vinger in de pap bij het nieuwe team. Echter, tegenover La Gazzetta dello Sport prees hij vooral de bijdrage van zoon Michael Andretti, volgens hem de drijvende kracht achter de toetreding van Cadillac tot de Formule 1. Nadat een elfde team onder de Andretti-vlag werd afgewezen, keurde FOM een herstructurering in Cadillac-kleuren wél goed. Het team zal opereren onder toeziend oog van TWG Motorsports, het moederbedrijf achter de raceactiviteiten van Andretti Global in de IndyCar, Formule E en andere raceklassen.

“Mijn zoon Michael verdient alle eer”, aldus Andretti. “Eerlijk gezegd heb ik nooit veel interesse gehad in het managen van teams – ik was alleen geïnteresseerd in racen.” Met de komst van Cadillac krijgt de Formule 1 opnieuw een volledig Amerikaans team – een langverwachte mijlpaal voor de sport. “Dit is iets bijzonders”, benadrukte Andretti. “Het gaat niet alleen om racen; het gaat erom te bewijzen dat Amerikaanse techniek en passie thuishoren aan de top van de autosport.”

