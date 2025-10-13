Volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is het slechts een kwestie van tijd voordat de Formule 1 wordt veroverd door vrouwelijke coureurs. In de juniorklassen barst het volgens de Fin al van het vrouwelijk talent. Ook in zijn dochter Ella (14) ziet hij een potentiële Formule 1-coureur. Tegen 2030 zou de koningsklasse weleens kunnen bestaan uit een nieuwe generatie racetalenten – mét vrouwen die om de prijzen strijden.

Tijdens de GP van Singapore werd Mika Häkkinen weer eens in de paddock gespot. Het Finse Ilta-Sanomat sprak hun ‘Flying Finn’ en vroeg hem naar zijn dochter Ella, die actief is in de Champions of the Future-kartserie. Tijdens de Slowaakse etappe van die competitie veroverde de tiener poleposition en kwam ze uiteindelijk als tweede over de streep. “Ella is een extreem getalenteerde coureur”, aldus een trotse Häkkinen. “Ik zeg dit niet alleen als vader, maar ook als voormalig topcoureur – ik zie het met eigen ogen.”

‘Ze is een badass‘

“Het gaat echt de goede kant op”, vervolgde hij enthousiast. “Haar motivatie is bijna niet te bevatten. Ze wil gewoon coureur worden. Op dit moment is ze een echte badass“, grapte hij. Häkkinen heeft een fulltime trainer ingehuurd van Hintsa Performance – dezelfde groep die ooit Lewis Hamilton begeleidde. Zo worden Ella en haar jongere broer Daniel fysiek én mentaal klaargestoomd voor de top van de autosport. “Ze trainen op hetzelfde niveau als Hamilton”, verzekerde Häkkinen. “We laten niets aan het toeval over.”

De 57-jarige oud-coureur benadrukte dat niet alleen Ella mikt op de Formule 1. Hij verwacht dat binnen vijf jaar al veel meer vrouwen zullen doorstromen naar de koningsklasse. “Vrouwelijke coureurs zullen tegen 2030 het hoogste niveau bereiken – of het nu Ella is of iemand anders”, voorspelde hij. “De nieuwe generatie fans bestaat voor veertig procent uit vrouwen, en de sport moet dat weerspiegelen.”

