Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen roept Charles Leclerc op om trouw te blijven aan Ferrari. Te midden van geruchten dat de Monegask zijn opties bij de concurrentie overweegt, gaat de Fin ervan uit dat zijn geduld zich in de toekomst zal uitbetalen. Häkkinen herinnert zich hoe het in zijn tijd bij McLaren ook lang duurde voordat zijn inspanningen werden beloond.

Na bijna zeven jaar in het rood heeft Leclerc acht overwinningen op zijn naam staan, maar echt meedingen naar het wereldkampioenschap zat er nog niet in. De nieuwe reglementen van 2022 waren veelbelovend, maar ondanks een sterke seizoensstart ging Max Verstappen er datzelfde jaar met de titel vandoor. In het huidige seizoen moet Leclerc nog wachten op zijn eerste overwinning; tot nu toe kwam hij niet verder dan de tweede plaats.

Het gebrek aan prestaties leidt inmiddels tot spanningen binnen Ferrari, melden verschillende media. In de Italiaanse pers werd gesuggereerd dat de ingenieurs geïrriteerd zijn door de opmerkingen van Leclerc, die dit jaar al meerdere keren felle kritiek uitte op zijn SF-25 en het gebrek aan competitiviteit. Dit voedde geruchten dat Leclerc zich bij een ander team zou willen aansluiten. De 28-jarige Monegask werd al gelinkt aan diverse concurrenten.

Geduld loont

Volgens Mika Häkkinen moet Leclerc echter trouw blijven aan Ferrari – zijn geduld zal zich in de toekomst uitbetalen. “Hij (Leclerc, red.) is geen kind meer”, aldus Häkkinen in een interview met gokplatform FanCode. “Hij racet al vele seizoenen bij Ferrari, maar heeft nu een winnende auto nodig.” Volgens de Fin zullen de nieuwe reglementen van 2026 mogelijk veel transfers teweegbrengen. “Veel coureurs zullen eerst afwachten hoe competitief de verschillende teams zijn voordat ze een overstap durven maken. Ik verwacht een zeer drukke transfermarkt.”

Toch spoort Häkkinen Leclerc aan om de samenwerking met Ferrari te eren. “Zijn management denkt goed na over wat er gebeurt en wat er in de toekomst gaat gebeuren”, vervolgde hij. “Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat ik het vertrouwen nooit heb verloren. Ik was zeer loyaal aan McLaren en het management wist me te overtuigen: ‘Mika, wacht maar af’, zeiden ze. ‘Als we alle aspecten binnen het team op orde hebben, zul je winnen. Laten we gewoon hard werken. Het maakt niet uit of het één, twee of drie jaar duurt. Laten we er gewoon voor gaan.'” Na vijf jaar zonder titels bewees Häkkinen dat de aanhouder inderdaad wint; in 1998 en 1999 werd hij tweemaal kampioen. “Met Leclerc en Ferrari gaat het ook werken”, verzekerde de Fin met klem.

