Lewis Hamilton kent een moeizaam debuutseizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen werd begin dit jaar met veel bombarie in Maranello onthaald, maar vooralsnog laten de resultaten op zich wachten. Het ontbrak hem aan competitiviteit, waardoor de Britse vedette mogelijk zijn eerste Formule 1-seizoen zonder podiumplaats zal rijden. Tweevoudig kampioen Mika Häkkinen waarschuwt Hamilton dat het nog wel even kan duren voordat de Ferrari zich volledig laat temmen.

Sinds Hamilton dit jaar de overstap naar de Scuderia maakte, lijkt hij enigszins in ongenade te zijn gevallen. Na een lange en glansrijke periode bij Mercedes kan de bewierookte Brit ineens niet goed uit de voeten met de Ferrari. Häkkinen beschouwt Hamilton nog steeds als een ‘ongelooflijke’ coureur, maar waarschuwt dat het normaal gesproken lang kan duren voordat een coureur zich volledig aan een nieuw team heeft aangepast – en andersom.

“Allereerst is Lewis (Hamilton, red.) gewoon een ongelooflijke coureur”, aldus Häkkinen tegenover Hindustan Times. “Hij heeft door de jaren heen veel successen geboekt en alle druk doorstaan. Het is gewoon indrukwekkend. Maar als je bij een nieuw team komt, duurt het meestal wel vier tot vijf jaar voordat je de auto volledig aan je rijstijl kunt aanpassen.” Volgens de Fin moet de 40-jarige coureur zich dus voorbereiden op succes op de lange termijn. “Hij moet het geduld hebben om zo lang te wachten”, besloot Häkkinen. “Het is ongebruikelijk dat je bij een nieuw team instapt en denkt: ‘Oh, deze auto is fantastisch, ik ga races winnen.’ Dat vereist veel werk en tijd.”

