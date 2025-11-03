De titelstrijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri bereikt langzaam maar zeker het kookpunt. Met nog vier Grands Prix op de kalender – waaronder twee sprintweekenden – bedraagt het verschil tussen de beide McLaren-coureurs slechts één WK-punt. Ondertussen maakt regerend kampioen Max Verstappen een heuse driestrijd van het titelgevecht. Voormalig McLaren-coureur en tweevoudig kampioen Mika Häkkinen herkent de ‘nachtmerrie’ waar de papaja’s nu in zitten.

Häkkinen was onlangs te gast in de High Performance-podcast. Daar sprak hij over zijn eigen jaren in de Formule 1, maar wierp hij ook een blik op het huidige wereldkampioenschap. Nu de titelstrijd uitdraait op een gevecht tussen de twee McLaren-rijders – én Max Verstappen – legde de Fin uit in wat voor lastige spagaat het team zich bevindt. “Nu we richting het einde van het seizoen gaan, moeten Zak Brown en Andrea Stella de harmonie zien te bewaren”, zei hij. “Ze moeten nauw samenwerken met de coureurs.”

‘Gaan het seizoen mooi afsluiten’

Volgens Häkkinen is spanning binnen McLaren simpelweg onvermijdelijk. “Dit is racen – en er kan er maar één kampioen worden”, benadrukte hij. “Het is een nachtmerrie. Voor zo’n team is het een ontzettend moeilijke situatie.” Toch bedoelt Häkkinen dat niet als kritiek, maar als een test van karakter en leiderschap. “Weet je, ik bedoel het niet negatief”, vervolgde hij. “Dit is gewoon hoe het gaat. Het is een soort menselijke test voor iedereen – om te zien hoe ze die harmonie kunnen bewaren.”

Om de strijd eerlijk en beheerst te laten verlopen – geheel volgens de beruchte papaja-regels – zal het volgens de oud-coureur aankomen op glasheldere afspraken binnen het team. “Oké, er moet een duidelijke overeenkomst zijn over wat de coureurs en het management doen”, legde hij uit. “Niemand loopt elkaar zomaar voorbij – alles wordt uitvoerig besproken.” Op dat vlak prijst Häkkinen de cultuur binnen McLaren. “Het is een prachtig team. Je wilt dat dit seizoen perfect eindigt. Daarom denk ik dat het goed is dat Lando al wat ervaring heeft, en Oscar doet het ook fantastisch. Ik geloof dat ze wel een manier zullen vinden om het seizoen op een mooie manier af te sluiten.”

