Andrea Kimi Antonelli zegt dat Mercedes hem na zijn thuisrace op Monza een ‘schop onder zijn kont gaf’ om weer op het juiste spoor te komen. De Italiaanse rookie – met zijn negentien jaar nog altijd de jongste coureur op de grid – kende een daverende seizoensstart, maar zakte gaandeweg het seizoen wat weg. Tijdens de laatste Grands Prix in Bakoe en Singapore leek er echter sprake van een ommekeer. Met een vierde en een vijfde plaats scoorde hij goede punten voor het team.

Bij de seizoenopener in Australië pakte Antonelli direct een knappe vierde plaats. Niet veel later behaalde hij zijn eerste poleposition voor de sprintrace in Miami én stond hij op het podium in Montréal. Toch leek hij tijdens het Europese Formule 1-seizoen plots te bezwijken onder de druk. Vanaf de Oostenrijkse GP scoorde hij in vijf Grands Prix slechts één WK-punt. Ook tijdens zijn thuisrace op Monza kwam hij bedrogen uit – met een negende plaats liet de rookie wat te wensen over.

In de laatste twee Grands Prix herpakte Antonelli zich echter en scoorde hij weer belangrijke punten voor Mercedes. Tegenover de website van de Silberpfeile verklaarde hij dat hij na de Italiaanse GP een ‘schop onder zijn kont’ kreeg. Saillant detail: teambaas Toto Wolff uitte op Monza voor het eerst openlijk kritiek op de Italiaan en noemde zijn optreden ‘teleurstellend’.

Constructeurskampioenschap

“Na Monza had ik een belangrijke vergadering met ‘Bono’ (Peter Bonnington, red.) en de andere ingenieurs”, aldus Antonelli. “Ik kreeg een flinke schop onder m’n kont – maar eerlijk gezegd had ik dat ook nodig. Nu ben ik weer op de goede weg, met de juiste mindset. Ik focus me op het proces, op de basis. Als ik goed rijd en alles op orde krijg, volgt het resultaat vanzelf. We hebben een paar goede weekenden gehad, wat belangrijk is en goede punten oplevert voor het team.”

“De auto is bovendien erg sterk geweest, wat natuurlijk veelbelovend is”, vervolgde Antonelli optimistisch. “We hebben nog zes races te gaan en lopen steeds verder uit op Ferrari en Red Bull. Dat is het belangrijkstel; punten blijven pakken en goed presteren, zodat we de tweede plek in het constructeurskampioenschap veiligstellen.” Mercedes schoof na de GP van Azerbeidzjan door naar de tweede plaats in het kampioenschap. Na de overwinning van George Russell in Singapore heeft het team een voorsprong van 26 WK-punten op rivaal Ferrari.

