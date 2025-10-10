George Russell is nog altijd verwikkeld in contractonderhandelingen met Toto Wolff en Mercedes. De Brit beleeft een uitstekend seizoen voor de Silberpfeile – tijdens de laatste GP in Singapore pakte hij zijn tweede zege van het jaar – maar vooralsnog heeft hij nog geen nieuwe krabbel gezet. Volgens analist en oud-coureur Ralf Schumacher zorgt dat inmiddels voor ‘onrust’ binnen de Mercedes-gelederen.

Russell is één van de weinige coureurs die nog geen contract heeft voor het komende Formule 1-seizoen. Hoewel vrijwel zeker is dat hij ook volgend jaar voor Mercedes zal rijden, verlopen de gesprekken over zijn nieuwe deal moeizaam. Wolff bevestigde in Singapore tegenover Sky Sports en Schumacher dat zowel Russell als Antonelli ‘bevestigd’ zijn voor 2026, maar een officiële aankondiging laat nog op zich wachten. In de Backstage Boxengasse-podcast legt Schumacher uit dat de onderhandelingen hun tol beginnen te eisen binnen het Mercedes-kamp.

“Er heerste een gevoel van onrust”, aldus Schumacher. “Toto Wolff had kort na de kwalificatie een interview met ons afgezegd. Ik vermoed dat de onderhandelingen met Russell daar de reden voor waren, want op zondag gaf hij toe dat beide coureurs opnieuw voor Mercedes zullen rijden. Op de een of andere manier was Russell in ieder geval niet in een goede bui. Ik denk dat er die zaterdag veel is besproken en dat er een akkoord is bereikt – dat was mijn gevoel, want anders had Toto niet voor de camera gestaan. Het gerucht gaat bovendien dat Russell Toto niet langer als adviseur wil, in welke vorm dan ook.”

Dreiging van Verstappen

Volgens Schumacher heeft Russell als coureur geleden onder de periode waarin Mercedes openlijk met Max Verstappen flirtte. “Dat gevoel krijg je”, zei hij. “Ik denk dat er spanning was, zeker onder deze omstandigheden.” Wolff heeft Russell al sinds diens Formule 1-debuut onder zijn hoede, maar door de slepende onderhandelingen zou de Brit nu een wissel van management overwegen – de afgelopen weken werd er immers een serieus belangenconflict blootgelegd.

Schumacher denkt dat Russell zich bovendien nog steeds zorgen maakt over de nauwe banden tussen Wolff en Verstappen. In de eerste seizoenshelft werd de Nederlander herhaaldelijk gelinkt aan een overstap naar Mercedes, wat de prestaties van Russell overschaduwde. Hoewel Verstappen in aanloop naar de zomerstop bevestigde trouw te blijven aan Red Bull, werd hij later nog wel samen met Wolff op een jacht gespot. “Natuurlijk moet je toegeven dat Max Verstappen beter is”, besloot Schumacher. “Hij is de beste ter wereld. Maar als je eigen teambaas zegt: ‘Even wachten, misschien komt er iemand die beter is dan jij’, dan is dat moeilijk te verkroppen. En natuurlijk, in de juiste auto kan Russell ook meedingen naar de titel. Verstappen kan het alleen net iets beter.”

