McLaren heeft zijn opleidingsprogramma verder uitgebreid met de komst van Ella Häkkinen, dochter van tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen, en Ella Stevens. Met deze coureurs wil het team zich nóg sterker inzetten om vrouwen meer kansen te geven binnen de autosport, en werkt men in Woking gestaag aan een krachtige talentenpool. CEO Zak Brown ‘kan niet wachten’ om de nieuwe aanwinsten in actie te zien.

De veertienjarige Ella Häkkinen, die in de voetsporen treedt van haar vader, reageerde enthousiast op haar nieuwe stap: “Ik ben erg verheugd om te mogen deelnemen aan het McLaren Driver Development Programme. Het is een spannend vooruitzicht om met het team te werken en van iedereen te leren. Ik kijk ernaar uit om mijn vooruitgang de komende jaren te zien; het wordt leuk.” Mika Häkkinen, die tussen 1998 en 1999 twee titels won met McLaren, sprak tijdens de GP van Singapore al vol lof over zijn dochter. “Ella is een extreem getalenteerde coureur”, aldus de trotse vader. “Ik zeg dit niet alleen als vader, maar ook als voormalig topcoureur. Ik zie het met eigen ogen.”

“Ik ben superenthousiast om deel te nemen aan het McLaren Driver Development Programme”, vulde Ella Stevens aan. “Het is een enorme mijlpaal in mijn carrière, en het is geweldig om deel uit te maken van een team dat zoveel aandacht besteedt aan ontwikkeling.” Naast de nieuwe talenten blijft ook Ella Lloyd actief. De Welshe coureur rijdt haar tweede volledige seizoen in de F1 Academy bij McLaren en Rodin Motorsport, nadat ze in 2024 als wildcard al indruk maakte. Lloyd staat momenteel derde in het kampioenschap, met één zege en vier extra podiumfinishes op haar naam.

Vrouwelijke vertegenwoordiging

McLaren-CEO Zak Brown is verheugd over de nieuwe aanwinsten. In een officiële reactie laat hij weten trots te zijn op de vooruitgang die McLaren heeft geboekt op het gebied van ‘vrouwelijke vertegenwoordiging’. “Hoewel ik erken dat er nog veel moet gebeuren, ben ik trots op de stappen die we al hebben gezet. Ik hoop dat dit een signaal is voor alle ongelooflijk getalenteerde vrouwelijke karters, coureurs, engineers, monteurs, marketeers en accountants dat onze sport openstaat voor iedereen.”

“Er zijn zoveel mogelijkheden, zowel op als naast het circuit”, voegde hij eraan toe. “Het is echt geweldig om nu drie getalenteerde jonge vrouwelijke coureurs in ons opleidingsprogramma te hebben. Ik kan niet wachten om ze op de baan te zien.”

Ella Häkkinnen, Ella Stevens en Ella Lloyd in het McLaren Technology Centre (McLaren)

