Of de GP van Japan dit jaar doorgaat, hangt mede af van hoe de Olympische Spelen verlopen wat betreft de coronasituatie. Na de Olympische Spelen wordt een beslissing genomen over de GP van Japan.

Dat melden meerdere bronnen aan FORMULE 1 Magazine. De GP van Japan staat voor 10 oktober op de kalender. Vorig jaar ging de race op het populaire Suzuka niet door vanwege alle reisrestricties en de strenge coronamaatregelen in Japan.

De coronaregels zijn nog altijd zeer strikt in Japan. In hoofdstad Tokio – waar de Olympische Spelen worden gehouden – is zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Bij de evenementen in Tokio zelf zijn ook geen toeschouwers welkom. In omliggende gebieden wordt een maximum aantal toeschouwers aangehouden.

Dat Japan wacht met een beslissing over de GP tot na de Olympische Spelen, is niet vreemd. In Japan is veel weerstand tegen het houden van de Spelen. Al 91 Olympische atleten hebben sinds aankomst in Tokio positief getest op het coronavirus, wat de publieke opinie niet zal verbeteren.

Voor teams zou de onduidelijkheid omtrent de Grote Prijs op Suzuka ook zeer verwarrend zijn. Media en support staff wachten zeer strenge regels. Zo mogen journalisten, net als bij de Olympische Spelen, vermoedelijk niet vrij reizen en enkel tussen circuit en hotel pendelen zonder verder naar buiten te gaan.

Andere twijfelgevallen

Behalve de GP van Japan, staan ook de races in Mexico en Brazilië op de tocht. Dit vanwege de coronasituatie in beide landen. Voor de al geschrapte Grand Prix van Australië, aanvankelijk voor 21 november op het programma, moet nog een vervanger worden gevonden. De kans is groot dat dit een race in het Midden-Oosten wordt, vermoedelijk Bahrein.

