De Grand Prix van Australië gaat ook in 2021 niet door, ondanks dat deze eerder uit voorzorg al naar het najaar was uitgesteld. De Formule 1 gaat op zoek naar een vervanger om de lege plek op de kalender in te vullen.

De race op het Albert Park-stratencircuit wordt zo voor het tweede jaar op rij niet gehouden. De organisatie van de Grand Prix van Australië wijst in een kort statement naar ‘de restricties en logistieke uitdagingen van de aanhoudende coronapandemie’ als redenen voor het afgelasten van de race.

De Formule 1 noemt het ‘teleurstellend’ dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat. Tegelijkertijd benadrukt de sport er ‘vertrouwen in te hebben nog steeds 23 races te houden in 2021’. “We hebben een aantal opties om de vrijgekomen plek van Australië mee in te vullen”, klinkt het. De Formule 1 hoopt de komende weken met meer nieuws te komen.

De Grand Prix van Australië is traditioneel Formule 1’s seizoensopener, maar was dit jaar bewust naar eind november verplaatst met oog op de coronapandemie. Vorig jaar werd de Grote Prijs down under, toen in maart, te elfder ure afgeblazen op de vrijdag van het raceweekend. Dat was publicitair een drama voor de sport en organisatie.

