Andrea Kimi Antonelli mocht bij zijn Mercedes-debuut in de Grand Prix van Australië even dromen van een podiumplaats. De achttienjarige rookie reed een indrukwekkende inhaalrace, beginnend vanaf de zestiende positie op de grid. Met een aantal gedurfde inhaalacties werkte hij zich knap naar voren en eindigde uiteindelijk als vijfde, mede dankzij de juiste strategische keuze tijdens de regenbui aan het einde van de race.

Andrea Kimi Antonelli is door het dolle heen na zijn vijfde plek. “Ik ben superblij. Het team heeft geweldig werk geleverd. Het was echt een enorm bewogen race, waarin ik alle mogelijke omstandigheden heb meegemaakt voor mijn eerste race”, zegt hij tegenover F1 TV na afloop van de race. “Ook al heb ik een paar fouten gemaakt die me wat tijd hebben gekost, ben ik tevreden. Maar ik moet zeggen, de omstandigheden waren echt erg lastig. Gelukkig heeft het team me heel goed begeleid gedurende de hele race, en ik kijk al uit naar China.”

Goede leercurve

De achttienjarige rookie leek zich comfortabel te voelen in de moeilijke omstandigheden in Melbourne. In het begin van de race was hij een van de snelste coureurs op de baan en haalde hij de Sauber van Nico Hülkenberg in met een gedurfde, late remactie. Aan het einde van de race, toen er een hevige regenbui over het Albert Park Street Circuit trok, ging hij op het juiste moment naar binnen.

Antonelli reed al in de punten, maar mag nu met zijn vijfde plek tien punten opstrijken. Hij kijkt dan ook terug op een goed weekend en ziet dat hij zich snel heeft aangepast bij Mercedes. “Ik ben echt blij met de progressie die ik heb geboekt tijdens de vrije trainingen. Natuurlijk was de kwalificatie teleurstellend door wat er gebeurde, en ik denk dat ik dat zelf ook iets beter had kunnen managen. Maar het was een goede ervaring, en vandaag was dat ook, om te zien wat er gebeurt als je van achteren start en hoe ik me naar voren kan werken. Dus zeker een hele goede leercurve, en ik kan niet klagen over het resultaat.”

