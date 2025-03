Goed nieuws voor Andrea Kimi Antonelli! Nadat de Italiaan in de slotfase van de GP van Australië een tijdstraf van vijf seconden kreeg opgelegd wegens een zogenoemde unsafe release, werd deze beslissing later teruggedraaid door de stewards. Daarmee heeft Antonelli zijn vierde plaats achter teamgenoot George Russell teruggekregen van Alexander Albon. Mercedes staat nu op gelijke hoogte met McLaren in het constructeurskampioenschap.

Het werd een spectaculair debuut voor Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli. Te midden van alle chaos in Melbourne kwam hij zonder kleerscheuren over de finish. Bovendien reed hij vanaf de zestiende startplek naar de vierde plaats op de grid. Waar alle andere rookies, afgezien van Haas-coureur Oliver Bearman, vervroegd het veld moesten ruimen, bleef de 18-jarige Antonelli ongedeerd.

Beslissing teruggedraaid

Aanvankelijk moest hij zijn vierde plek echter afstaan aan Alexander Albon. De stewards gaven de jonge Italiaan een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release in de pitstraat. Mercedes ging echter in beroep bij de FIA en presenteerde een aantal nieuwe camerabeelden vanuit de garagebox. Daarom werd de straf nietig verklaard en kreeg Antonelli alsnog zijn vierde plaats terug. Een mooi resultaat voor Mercedes, dat met George Russell op het podium op gelijke hoogte komt te staan met kampioenschapsleider McLaren.

“Er is belangrijke en relevante nieuwe informatie die niet beschikbaar was op het moment van de beslissing”, schreef de FIA in een officieel statement. “De indiener (Mercedes, red.) heeft videobeelden verstrekt die eerder niet beschikbaar waren. Na het bestuderen van deze beelden, plus aanvullend materiaal dat eerder niet beschikbaar was, hebben de stewards besloten om hun beslissing terug te draaien. Als gevolg hiervan wordt de straf voor auto nummer twaalf ingetrokken en is er geen verdere actie nodig.” Antonelli heeft hiermee het beste resultaat voor een rookie behaald sinds de tweede plaats van Kevin Magnussen in Australië in 2014.

