Lando Norris heeft zijn favorietenrol bij de start van het nieuwe seizoen in Australië bevestigd. De Brit wint de chaotische en uiterst spectaculaire regenrace vol crashes en inhaalmanoeuvres in Melbourne. Max Verstappen opent 2025 met een tweede plaats, George Russell completeert het podium.

DE GP AUSTRALIË IN VOGELVLUCHT

OPWARMRONDE: Ai, dat is een pijnlijke start voor Isack Hadjar, de nieuwkomer van Racing Bulls. Zijn F1-debuut duurt een halve minuut: in bocht 2 verliest hij tijdens de formatieronde op de natte baan de controle over zijn bolide, spint en eindigt in de muur. De Fransman is ontroostbaar, maar krijgt op weg naar het motorhome in de paddock mentale steun van Anthony Hamilton. Inderdaad, de vader van Lewis.

RONDE 1/58: Het gordijn is opgetrokken, 2025 is begonnen: Lando Norris houdt Max Verstappen bij de start maar net achter zich. Dat lukt Oscar Piastri, als tweede vertrokken, niet. De spanning duurt niet al te lang: eerst vouwt rookie Jack Doohan zijn Alpine op, Carlos Sainz (vorig jaar winnaar in Melbourne) schiet achter de safety car van de natte baan. De Spanjaard had zich vast meer van zijn entree bij Williams verwacht…

RONDE 8/58: Bernd Mayländer stuurt de safety car naar binnen. Norris behoudt na de herstart de leiding, voor Verstappen en Piastri. Georeg Russell en Charles Leclerc, hij is Yuki Tsunoda voorbij, volgen.

RONDE 9/58: Tsunoda (zesde) en Fernando Alonso (tiende) zijn ‘under investigation’, zoals dat heet. Het duo zou tijdens de safety carfase meer dan tien auto’s ruimte hebben gelaten, iets wat niet is toegestaan.

RONDE 17/58: Piastri zit al rondenlang binnen een seconde van Verstappen, maar de wereldkampioen heeft de deur betrekkelijk eenvoudig dicht kunnen houden. Een vrij zeldzame fout, zeker in de regen, kost hem in bocht 11 alsnog de tweede plaats. “Mijn banden zijn dood”, klaagt Verstappen over de boordradio die de McLarens snel uit zicht ziet verdwijnen.

RONDE 24/57: Andrea Kimi Antonelli is een van de snelste coureurs op de baan. Mercedes’ debutant startte de race in Melbourne als zestiende, maar is nu opgeklommen naar P11 en jaagt op Fernando Alonso die net als Tsunoda is vrijgesproken van een straf voor het teveel ruimte laten onder de safety car.

RONDE 34/57: Safety car! Alonso is er hard vanaf gegaan: zijn AMR24 is aan diggelen en heeft voor een hoop brokstukken op de baan geleid. Het hele veld komt vanzelfsprekend binnen voor een gratis bandenwissel. Het gros van het veld kiest voor de harde (droogweer)band, zoals de McLarens voor Verstappen en Russell en Leclerc achter hem. Interessant!

RONDE 42/58: De auto van Alonso is opgeruimd: herstart en geen verrassingen. De top-10 blijft ongewijzigd. maar voor hoe lang? Er schijnt een flinke regenbui aan te komen…

RONDE 44/58: Daar is de regen en met grote gevolgen! Norris en Piastri schieten op slicks van de baan, Verstappen profiteert en neemt de leiding over. Tijd om te gokken: naar binnen voor intermediates of buiten blijven? Norris en Verstappen kiezen voor het eerste. Het blijkt de juiste keuze. De Ferrari’s hebben de slag gemist.

RONDE 47/58: Nog meer chaos door de regen: Liam Lawson en Gabriel Bortoleto glijden op slicks ook van de baan. Geen fysieke schade, maar Mayländer stuurt de safety car de baan weer op. Norris heeft de leiding voor Verstappen en Russell ondertussen weer heroverd, hij ging na zijn slippertje als eerste naar binnen voor intermediates.

RONDE 52/58: Een sprint van zes ronden tot de finish begint: Norris behoudt de leiding, voor Verstappen en Russell.

RONDE 58/58: Ondanks het stevige aandringen van Verstappen houdt Norris het hoofd in de slotronden koel en gaat in 2025 door waar hij in 2024 in Abu Dhabi eindigde: hij wint de openingsrace in Melbourne. Verstappen finisht als tweede, Russell als derde.

