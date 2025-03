Lando Norris heeft poleposition veroverd voor de Grand Prix van Australië. In een rustig verlopen kwalificatie waarin geen grote klappers te bewonderen waren, was de McLaren-Coureur soeverijn en met een rondetijd van 1:15.096 een kleine tienden sneller dan nummer twee Oscar Piastri.

Een tevreden Lando Norris na afloop van de kwalificatie. “Het voelt heel goed. Het is de perfecte manier om het jaar te beginnen. Eerst en vooral, grote felicitaties voor het team, iedereen bij McLaren. Het is geweldig wat ze hebben gedaan door van waar we aan het einde van vorig seizoen waren, te beginnen met een één-tweetje”, zegt hij tegenover F1 TV.

Toch loopt Norris niet de polonaise. “Het is maar kwalificatie, toch? Dus laten we afwachten wat morgen gebeurt. Ik weet dat het een lastige race zal worden, maar vandaag was de perfecte manier om te beginnen.”

Eén-tweetje McLaren

Uitkomend bocht zes en ingaan bocht zeven had Norris een momentje in Q1: de Brit gebruikte de volledige baan en pakte daarbij wat grind mee. Toch was zijn tijd van 1:15.912 goed voor de snelste tijd. In Q2 zette Norris die lijn voort en verbeterde zijn tijd naar 1:15.468, goed voor de tweede plaats achter teamgenoot Oscar Piastri. De snelste tien coureurs gingen door en streden in Q3 om poleposition. Donkere wolken pakten zich samen boven het Albert Park Street Circuit, maar het regende niet. De eerste rondetijd van Norris werd nog verwijderd omdat hij buiten de baangrenzen reed in bocht vier, maar in zijn tweede ronde herpakte hij zich. Met een rondetijd van 1:15.096 troefde hij zijn teamgenoot Oscar Piastri nipt af en pakte McLaren een één-tweetje bij de seizoenopener in Melbourne.

“Vooral na mijn eerste ronde, waarin ik van de baan ging en een track limit kreeg, wist ik dat het in de tweede ronde moest gebeuren. Je zit dan in een moeilijke positie, je moet veel risico nemen, maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je de ronde schoon afrondt zonder fouten. Het is een lastige mindset om in te gaan voor de laatste ronde, maar ik slaagde erin het te doen, dus ik ben erg blij.”

