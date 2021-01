Australische minister van sport: ‘De race moest wel uitgesteld worden’

De Grand Prix van Australië is uitgesteld en staat daarom pas aan het einde van het jaar op de planning. Volgens de Australische minister van sport en toerisme, Martin Pakula, kon het niet anders door de quarantaineregels.

In Australië gelden er strenge reisrestricties en zijn er strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als de race wel was doorgegaan dan zou de gehele Formule 1-bubbel twee weken in quarantaine moeten voordat ze de paddock mogen betreden en daarom is de race dus uitgesteld, zo zegt Martin Pakula tegen onder andere Racefans.

Lees ook: GP’s van Australië en China uitgesteld, Imola weer op de kalender

Het tennistoernooi ‘The Australian Open’ gaat echter wel door. De tennissers en tennissters krijgen toestemming om te trainen, maar moeten in de bubbel blijven. “Maar voor de Formule 1-wereld is dit gewoon niet te doen en daarom is dus besloten om de Grand Prix uit te stellen. Zo geven we onszelf de tijd en de ruimte en ik vermoed dat de situatie in november compleet anders is dan nu in januari”, aldus de minister.

En dus wordt de Grand Prix van Australië dit jaar in het Australische voorjaar gehouden en dus niet in het najaar, maar Pakula en de ceo van de Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, willen dat de race in 2022 ‘gewoon’ weer in maart wordt gehouden.

Lees ook: Formule 1 stellig: ‘Nieuwe reglementen komen volgend jaar en niet pas in 2023’