Is het gedaan met Red Bulls auro van onoverwinnelijkheid? Marc Priestley, voormalig monteur van McLaren en tegenwoordig F1-analist, gelooft dat de uitvalbeurt van Max Verstappen bij de Grand Prix van Australië een keerpunt kan betekenen en dat de zweem van onoverwinnelijkheid is vernietigd. “Dit laat zien dat Red Bull Racing een kwetsbaarheid heeft waarvan we allemaal dachten dat die er niet was.”

Max Verstappen viel vorig weekend al in de beginfase van de race uit vanwege een chronisch probleem met zijn remmen. Daarmee kwam na negen overwinningen op rij een einde aan een bijzondere reeks. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde 43 races op rij in de punten.

Video: Verstappen ziet GP Australië in rook opgaan

Priestley, die overigens in eerdere edities van de Formule 1-computergame voor de stem van ‘de race-engineer’ tekende, was verrast door het verloop van de Australische GP. “Om Max zo vroeg uit de race te zien verdwijnen met een technisch mankement was echt ongebruikelijk”, aldus Priestley in de podcast Chequered Flag. “Dat gaf kansen aan alle anderen op de grid. Ik denk dat dit laat zien dat Red Bull Racing een kwetsbaarheid heeft waarvan we allemaal dachten dat die er niet was. We dachten dat ze onoverwinnelijk waren. Nou, dat zijn ze niet.”

‘Red Bull zonder Max, wat heb je dan nog over?’

Ook is de Britse tv-persoonlijkheid kritisch op de rol van Sergio Pérez binnen het team. De Mexicaan werd ‘slechts’ vijfde. “Als je Red Bull bent en je hebt Max Verstappen niet, wat heb je dan nog over? Want op het moment dat ze hem nodig hadden en hij tweede had moeten worden, gaf hij niet thuis. Dus Australië heeft misschien wel een nog groter probleem voor Red Bull Racing aan het licht gebracht.”

