Een grote verrassing: voor het eerst in twee jaar is Max Verstappen uitgevallen in een race. Al na een paar rondjes was het voorbij voor hem in de Grand Prix van Australië. Rook en brand maakten een einde aan zijn race. Zijn uitvalbeurt is de eerste in 43 wedstrijden.

Saillant detail: de laatste keer dat Verstappen uitviel, was óók in Melbourne. Destijds was dat in 2022. De Nederlander mist door de uitvalbeurt ook de kans om voor de tweede maal op rij tien opeenvolgende zeges te boeken.

Al kort na de start ging het mis. Verstappen werd ingehaald door Carlos Sainz in de strijd om de leiding, daarna kwam er rook uit de achterkant van de RB20. De Nederlander sprak van brand en die werd in de pitstraat geblust.

Bekijk hier de video van zijn eerste uitvalbeurt in bijna twee jaar.