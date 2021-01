GP’s van Australië en China uitgesteld, Imola weer op de kalender

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de Grands Prix van Australië en China zijn uitgesteld. Het seizoen gaat dus zoals verwacht beginnen in Bahrein. De Formule 1 gaat waarschijnlijk in het najaar naar Australië, maar China staat niet op de aangepaste kalender en wordt vervangen door Imola.

Dat de Grand Prix van Australië wordt uitgesteld, was al zo goed als zeker. Lawrence Stroll, de topman van Aston Martin, liet afgelopen week al weten dat de teams geen rekening meer hielden met een seizoensoverture in Melbourne. Door de strenge maatregelen en de reisrestricties in Australië is het onmogelijk om de Grand Prix te organiseren en dus wordt Bahrein het openingsnummer van het seizoen. Die race gaat ‘gewoon’ volgens schema plaatsvinden op 28 maart. De Australische Grand Prix wordt waarschijnlijk later in het jaar verreden op 21 november.

De oorspronkelijk derde race van het seizoen in China gaat ook niet door. Net zoals in Australië zijn er in China strenge maatregelen op de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Afgelopen weekend liet de promotor van de Grand Prix al weten dat ze een verzoek hadden ingediend bij de Formule 1 om de wedstrijd uit te stellen. De Formule 1 geeft gehoor aan dit verzoek en dus vervangt Imola China. Het is maar de vraag of de Formule 1 nog naar China gaat afreizen in 2021. Het staat in tegenstelling tot Australië niet op de aangepaste kalender.

Imola stond vorig jaar voor de eerste keer sinds 2006 op de kalender en staat dus dit jaar opnieuw op de planning. Op 18 april wordt de tweede editie van de Grand Prix van Emilia-Romagna gehouden. Waar de derde race van het seizoen wordt gehouden, is nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat Portugal, maar een bevestiging is nog niet gekomen.

De aangepaste kalender

Door de verplaatsing van de Grand Prix van Australië worden de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Abu Dhabi in de december gehouden. Op 5 december wordt de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië gehouden en een week later wordt het seizoen zoals vanouds afgesloten in Abu Dhabi.

28 maart – Bahrein

18 april – Emilia-Romagna

2 mei – TBC (To be confirmed, red.)

9 mei – Spanje

23 mei – Monaco

6 juni – Azerbeidzjan

13 juni – Canada

27 juni – Frankrijk

4 juli – Oostenrijk

18 juli – Groot-Brittannië

1 augustus – Hongarije

29 augustus – België

5 september – Nederland

12 september – Italië

26 september – Rusland

3 oktober – Singapore

10 oktober – Japan

24 oktober – Verenigde Staten

31 oktober – Mexico

7 november – Brazilië

21 november – Australië

5 december – Saoedi-Arabië

12 december – Abu Dhabi

