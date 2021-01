Wijzigingen in de top bij Alpine: Abiteboul vertrekt, Rossi nieuwe ceo

Zoals verwacht heeft Cyril Abiteboul zijn functie als teambaas van Alpine, vorig jaar nog bekend als Renault, per direct neergelegd. Laurent Rossi is de nieuwe ceo van Alpine en is dus vanaf nu ook verantwoordelijk voor de Formule 1-activiteiten.

Cyril Abiteboul had sinds 2016 de leiding over het Renault Formule 1-project, maar na vijf jaar moet hij vertrekken. Het team is omgedoopt tot Alpine, om zo het sportwagenmerk te promoten. Verwacht werd dat Abiteboul een andere rol zou krijgen binnen de organisatie, maar die krijgt hij niet. “Ik wil graag Renault bedanken voor het vertrouwen in mij sinds de terugkeer in 2016 en ook wil ik graag ceo Luca de Melo en Alpine bedanken en succes wensen”, zegt Abiteboul.

Laurent Rossi is de nieuwe ceo van Alpine en is dus nu ook verantwoordelijk voor de Formule 1-activiteiten. Wie de nieuwe teambaas wordt van Alpine is nog niet bekend. Verwacht wordt dat Marcin Budkowski Abiteboul gaat opvolgen en ook krijgt Davide Brivio, afkomstig van het MotoGP-team Suzuki, een belangrijke rol binnen het Formule 1-team.

