MotoGP-team Suzuki bevestigt vertrek teambaas Brivio, weg vrij naar Alpine

Davide Brivio is niet langer de teambaas van Suzuki in de MotoGP, zo heeft de renstal laten weten. Hij maakt waarschijnlijk de overstap naar de Formule 1 en wordt de nieuwe ceo van Alpine, het voormalige Renault.

De Italiaan werkte eerder ook voor Yamaha in de MotoGP en werd met die renstal kampioen en in 2020 werd hij kampioen met Suzuki in het teamkampioenschap en werd zijn coureur Joan Mir wereldkampioen. Met twee kampioenschappen op zak vertrekt hij bij de Japanse fabrikant. “Een nieuwe uitdaging is op mijn pad gekomen en ik heb besloten om die uitdaging aan te gaan”, zo laat Brivio weten, die nog niet bevestigt dat hij bij Alpine aan de slag gaat.

“Het was geen makkelijke beslissing. Ik moet deze groep fantastische mensen bij Suzuki achterlaten en dat vind ik misschien wel het moeilijkste”, aldus Brivio.

Eerder werd al bekend dat Jérôme Stoll is afgetreden als president van Renault. Wie hem gaat vervangen, is nog niet bekend. Cyril Abiteboul, die voorheen de teambaas was van Renault, raakt waarschijnlijk zijn baan kwijt aan Brivio, die aan de slag gaat als ceo van Alpine. Marcin Budkowski wordt de nieuwe teambaas van Alpine, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden.

