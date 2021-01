‘Races starten in 2021 weer op het hele uur, ook starttijden Europese races vervroegd’

De Formule 1 is van plan om de races in 2021 weer op het hele uur te laten starten. Dat meldt RaceFans. Sinds 2018 begint een race op zondag tien minuten over het uur, om het voor de tv-rechtenhouders mogelijk te maken hun programma op het uur te laten beginnen en toch nog enige opbouw naar de start te kunnen voorzien. Op die maatregel komt de Formule 1 dus terug.



Sinds 2018 starten F1-races om tien minuten over het uur, zodat tv-rechtenhouders hun verslaggeving op het uur konden beginnen en alsnog tien minuten opbouw naar de race kon voorzien. “Gewoonlijk beginnen omroepen precies op het uur hun uitzending, waardoor ze de spanning en emotie missen die kenmerkend zijn voor de minuten voor de start van elke Grand Prix”, luidde de uitleg destijds.

Door de start met tien minuten te verlaten zouden “de fans dichter bij de teams en coureurs kunnen komen en ten volle kunnen genieten van het spektakel.” Het beoogde effect bleef uit en dus heeft een terugkeer naar de oude starturen de voorkeur.

Daarnaast wil de Formule 1 de Europese races ook vroeger van start laten gaan. De meeste Europese races begonnen vorig jaar om 15:10 uur lokale tijd, in 2021 zou de F1 de races om 14:00 uur willen laten starten.

