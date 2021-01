‘Uitstel dreigt voor start F1-seizoen, veel twijfel om GP van Australië’

Het is zeer onzeker of de Grand Prix van Australië zoals gepland op 21 maart kan doorgaan, en daarmee lijkt ook de seizoensstart van de Formule 1 te worden doorgeschoven naar Bahrein, waar dan op 28 maart wordt afgetrapt.

Dat valt op te maken op basis van berichtgeving van onder meer het goed geïnformeerde RaceFans en Autosport. Beide publicaties melden dat er twijfel bestaat over het doorgaan van het traditionele openingsnummer in Melbourne vanwege zorgen om het coronavirus en de in Australië zeer strenge maatregelen en reisrestricties om verspreiding van het virus in te perken.

Eind januari moet er daarbij duidelijkheid zijn over het wel of niet doorgaan van de Australische Grote Prijs. Dit omdat dan begonnen moet worden met de opbouw van het stratencircuit en bijbehorende infrastructuur in Albert Park, maar ook omdat de teams een groot deel van hun apparatuur al in januari naar Australië moeten verschepen.

Volgens RaceFans zou een oplossing zoals eind vorig jaar in Abu Dhabi, waar de Formule 1 een ondoordringbare ‘biosfeer’ creëerde, in Australië minder voor de hand liggen vanwege logistieke en financiële obstakels. Opvallend genoeg is de kaartverkoop voor de race in Melbourne ook nog niet begonnen, terwijl dat normaliter wel het geval zou zijn.

Indien de Grand Prix van Australië niet door kan gaan op 21 maart, dan wordt Bahrein (28 maart) de nieuwe beoogde seizoensopener. In Bahrein is afgelopen najaar al twee keer geracet door de Formule 1. Voor Australië zal vermoedelijk een nieuwe plek op de kalender gezocht moeten worden, nadat de race in 2020 op het laatste moment ook al niet doorging.

De Formule 1 laat in een korte reactie weten nog gewoon in te zetten op een seizoensstart in Australië en vooralsnog vast te houden aan de geplande 2021-kalender.

