Ocon gebruikt Ricciardo als voorbeeld: ‘Stap zetten in tweede jaar’

Voor Esteban Ocon was 2020 een jaar van ups en downs. De 24-jarige Fransman moest vaak zijn meerdere erkennen in teamgenoot Daniel Ricciardo, maar sloot het jaar af met een hoogtepunt. Tijdens de GP van Sakhir scoorde hij zijn eerste podium. In zijn tweede jaar voor Renault wil Ocon doen wat Ricciardo deed tijdens zijn tweede seizoen voor de Franse renstal. “Ik wil de progressie van 2020 voortzetten.”

Na een jaartje aan de zijlijn keerde Esteban Ocon in 2020 terug in de Formule 1. De Fransman veroverde een stoeltje bij Renault, naast Daniel Ricciardo die aan zijn tweede jaar bij de Franse renstal begon. Hoewel Ocon een moeilijk eerste deel van het seizoen doormaakte, maakte hij zich dankzij zijn tweejarige deal nooit zorgen. “Het was voor de mentale stabiliteit heel belangrijk dat ik zeker was van mijn toekomst. Zo weet je dat je ergens aan kan bouwen met het team waar je voor rijdt”, legt hij uit aan Autosport.

“Als je maar weinig tijd hebt, is dat niet goed”, vervolgt de coureur uit Noord-Frankrijk. “Je hebt dan geen tijd om progressie te boeken en op een goede manier samen te werken met de mensen om je heen. We hebben gezien dat het niet makkelijk is om van team te wisselen, zelfs voor mensen die raceten. Bovendien had ik een jaar rust, dus ik moest nog op snelheid komen en daarnaast leren werken met een nieuw team”, zo legt Ocon zijn moeizaam seizoensbegin uit.

Zijn doel voor 2021 is duidelijk. Ocon wil net zoals zijn voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo stappen zetten tijdens zijn tweede seizoen bij het team. “Ik mik dus absoluut op wat Daniel in zijn tweede jaar deed: een stap vooruit zetten en de progressie van 2020 voortzetten. Dat is absoluut het doel, dus het was belangrijk om te weten dat je toekomst verzekerd is”, herhaalt Ocon het belang van zijn tweejarige deal.

