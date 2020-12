Ocon niet bang voor Alonso: ‘Ik ben geen Vandoorne’

Esteban Ocon vormt volgend seizoen een duo met Fernando Alonso bij Alpine, het huidige Renault. De Fransman is niet bang voor de tweevoudig wereldkampioen, die bij McLaren Stoffel Vandoorne met gemak versloeg. “Als ik bang voor hem ben, dan moet ik gelijk stoppen.”

“Ik ben geen Vandoorne”, maakt Ocon duidelijk. “Ik weet dat Fernando een zeer getalenteerde coureur is en het wordt moeilijk om hem te verslaan, daar ben ik me terdege van bewust, maar ik ga mijn best doen”, aldus Ocon in gesprek met insideracing. De Fransman, die in 2020 het onderspit moest delven tegen Ricciardo, benadrukt dat hij niet bang is voor de Spanjaard. “Als ik bang voor hem zou zijn, dan moet ik gelijk stoppen.”

Hij vergelijkt Alonso met Gary Paffett, die in 2016 kortstondig zijn teamgenoot was in de DTM voordat hij naar Manor ging. “Hij maakte gelijk grote indruk op mij. Hij was snel en maakte weinig fouten en dat gaat denk ik hetzelfde zijn bij Alonso. Hij gaat competitief zijn. Dat weet ik zeker”, besluit Ocon.

