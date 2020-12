Renault: ‘Alonso heeft geen voordeel ten opzichte van de rest na deelname aan Young Driver Test’

Vorige week nam tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso deel aan de Young Driver Test in Abu Dhabi. Zo kon hij weer wat meters maken in een Formule 1-auto zodat hij zich tot in de puntjes kan voorbereiden op zijn rentree in 2021. Maar volgens Marcin Budkowski, de uitvoerend directeur van Renault, heeft Alonso geen voordeel gehad van die dag.

Veel teams spraken hun onvrede uit over het feit dat Alonso in actie mocht komen tijdens de test, die bedoeld is om jonge Formule 2-coureurs de kans te geven in een Formule 1-auto. De FIA had echter voor hem een uitzondering gemaakt en dus mocht hij deelnemen, maar volgens Budkowski heeft de Spanjaard geen voordeel ten opzichte van de rest.

“Hij heeft geen voordeel, hij heeft twee jaar lang niet in een Formule 1-auto gereden”, vertelt Budkowski aan Motorsport. “Ik snap dat het voor Carlos Sainz en Daniel Ricciardo, die volgend jaar voor een ander team gaan rijden, lastig is. Zij hebben veel om te leren, krijgen te maken met een andere race-engineer en andere procedures, maar Fernando heeft al een poosje niet meer in een Formule 1-auto gereden. Daarom wilden we hem track time geven zodat hij weer in het ritme kan komen en zo kan hij zich er fysiek ook weer op voorbereiden”, aldus de Pool.

Wat Alonso zeker niet gaat helpen is dat er volgend jaar ‘slechts’ drie testdagen zijn in plaats van de gebruikelijke zes of acht. “Dat is een enorme uitdaging”, stelt Budkowski. “Hij krijgt slechts anderhalve dag in de nieuwe auto en is al twee jaar uit de sport”, besluit de uitvoerend directeur van Renault.

