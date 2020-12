Leclerc en Sainz krijgen ‘gelijke kansen aan het begin van het seizoen’

Mattia Binotto stelt dat Charles Leclerc en Carlos Sainz het seizoen 2021 met gelijke status zullen beginnen. Hoewel Leclerc zich na een sterk 2020 opmaakt voor zijn derde seizoen bij Ferrari, zal de Monegask volgens Binotto gaan voorkeursbehandeling krijgen. “Het maximaliseren van punten in het constructeurskampioenschap is het belangrijkste.”



In mei maakte Ferrari reeds bekend dat het team volgend jaar kiest voor Carlos Sainz en Charles Leclerc als rijdersduo. Sainz komt over van McLaren, Leclerc begint in 2021 aan zijn derde seizoen bij de Scuderia. Toch zal Leclerc niet als nummer 1 behandeld worden, want beide coureurs zullen volgend jaar gelijke kansen krijgen. Dat vertelt Mattia Binotto aan Crash.net.

Lees ook: Ferrari rekent op een sterke motor in 2021: ‘We hebben zeker niet de slechtste krachtbron’

“Er staat niets in het contract van Charles dat hij de nummer 1 is”, legt Binotto uit. “Het is belangrijk dat ze elkaar geen schade toebrengen, maar ze krijgen aan het begin van het seizoen gelijke kansen.” Vooral het teambelang zal vooropstaan in 2021, stelt de Ferrari-teambaas. “Het maximaliseren van punten in het constructeurskampioenschap is het belangrijkste.”



Moest Ferrari later in het seizoen toch beslissen teamorders op te leggen, dat zal dat zijn in functie van het team. “Het kan zijn dat onze coureurs in sommige races beslissingen zullen moeten accepteren in het belang van het team, maar door in teamverband te werken, helpen we ook de coureur. Als een van de coureurs een duidelijk voordeel heeft en op zo’n moment iets kan bereiken dat de ander niet kan, dan wordt het een open discussie over teamorders.”

Wat Binotto volgend jaar van zijn nieuwe coureur Carlos Sainz? “Ik verwacht dat hij zal bijdragen aan het constructeurskampioenschap. Het is belangrijk dat beide coureurs het heel goed doen in de auto”, aldus de Italiaan.

Lees ook: Vettel: ‘Leclerc is het grootste talent dat ik in mijn carrière heb gezien’