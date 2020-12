Ferrari rekent op een sterke motor in 2021: ‘We hebben zeker niet de slechtste krachtbron’

Na een slecht verlopen 2020, mede door een zwakke power unit, hoopt Ferrari op betere tijden in 2021 en met de introductie van een gloednieuwe krachtbron wil Ferrari volgend jaar niet langer over de slechtste power unit beschikken.

Het verhaal is bekend: Ferrari had in 2019 nog de sterkste motor, ze zochten de limieten van het motorreglement op en gingen daar over heen. De FIA sloot in de winter een deal met Ferrari en het gevolg was dat Ferrari in 2020 over een zwakke krachtbron beschikte. Het resulteerde in het slechtste seizoen sinds 1980, met slechts drie podiumplaatsen in zeventien races en een zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Teambaas Mattia Binotto belooft dat het volgend jaar beter gaat en vestigt de hoop op de nieuwe power unit.

“We gaan in 2021 weer een competitieve motor hebben en hebben zeker niet de slechtste krachtbron volgend jaar. Het ziet er allemaal veelbelovend uit op de testbank. Ik weet niet hoeveel progressie onze concurrenten gaan maken deze winter, maar bij ons ziet het er allemaal wel goed uit”, vertelt Binotto aan Motorsport.

Het tweede grote probleem aan de auto van afgelopen jaar was dat de auto nogal draggy was en ook dat probleem hoopt Ferrari deze winter op te lossen. “Dat moet aangepakt worden en hopelijk is dat probleem voor het seizoen begint opgelost”, aldus de Zwitser.

