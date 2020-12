Jaarlijkse FIA-prijzenregen: awards voor Hamilton, Räikkönen, Tsunoda en medisch personeel Bahrein

Bij het jaarlijkse FIA-gala in Geneve vanavond zijn meerdere Formule 1-prominenten in de prijzen gevallen. Naast de gebruikelijke trofeeën voor de top 3 van het kampioenschap waren er een aantal speciale awards voor onder meer Lewis Hamilton, Michael Schumacher en de marshalls van het circuit in Bahrein.

Normaal gesproken is het gala een stijf feestje waar een potpourri van celebrities en natuurlijk racekampioenen uit heden en verleden voor opgetrommeld wordt. Van de karts tot rallycross tot F2, WEC en F1, alle kampioenen krijgen hun moment.

In de tijden van een pandemie gebeurde dat natuurlijk op afstand. De presentatie werd in Geneve gedaan maar alle prijswinnaars belden online in. Dus geen strompelende Kimi Räikkönen dit jaar al viel de Fin wel in de prijzen. Hij ontving de award voor Actie van het Jaar voor zijn eerste ronde tijdens de GP van Portugal toen hij van de 16e naar de 7e plek reed.

#FIAPrizeGiving2020 – The #FIAActionoftheYear award celebrates the most spectacular moments of the racing year and is the only prize of the evening voted for by motor sport fans around the world. Congrats Kimi Räikkonen for his fantastic start at the @F1 #PortugueseGP pic.twitter.com/EQla0qHiCK — FIA (@fia) December 18, 2020

Valtteri Bottas en Max Verstappen kregen op de Automobile Club Monaco hun bekers voor de tweede en derde plek in het kampioenschap uitgereikt. Aanstaand Alpha Tauri-coureur Yuki Tsunoda werd uitgeroepen tot Rookie of the Year.

Lewis Hamilton was in Brackley bij zijn team, voor hem was het driemaal raak vanavond. Naast de beker voor zijn wereldtitel werd hij ook verkozen tot FIA Persoonlijkheid van het Jaar voor zijn activisme naast de baan, hij groeide dit jaar uit tot één van de uithangbord van de Black Lives Matter-beweging.

🏆 #FIAPrizeGiving2020 – Selected by permanently accredited media from each of the FIA championships,

the FIA Personality of the Year 2020 is … @LewisHamilton! pic.twitter.com/01RxM1vmpU — FIA (@fia) December 18, 2020

FIA-president Jean Todt zette de Brit nog eens extra in het zonnetje, hij sprak een speciaal woord aan Hamilton en Michael Schumacher voor hun gedeelde mijlpaal: zeven wereldtitels. “Zij inspireren mensen met hun toewijding aan de sport en ook belangrijke zaken buiten het circuit.” Ook was er een speciaal woord van dank voor de Bahreini marshalls, Ian Roberts en Alain van der Merwe. Dankzij hen kan Romain Grosjean zijn angstaanjagende ongeluk vorige maand in Bahrein navertellen.