Horner over titeljacht met Verstappen: ‘We worden allemaal ongeduldig’

Red Bull-teambaas Christian Horner erkent dat hij – én Max Verstappen én de rest van Red Bull – allemaal ongeduldig worden wat betreft het strijden om de wereldtitel. Ook in 2020, Verstappens vijfde jaar bij Red Bull, kwam het er immers weer niet van.

Het roept de vraag op of de tijd begint te dringen. En vooral hoe lang Verstappen nog geduld houdt met Red Bull. “We worden allemaal ongeduldig”, countert Horner in interview met FORMULE 1 Magazine de vraag of 2021 niet het jaar is waarin het moet gebeuren.

Maar, zo geeft Horner grif toe: “We beseffen ons terdege dat we het de komende jaren wel moeten doen”, zegt hij over het winnen van een titel met Verstappen, wiens contract eind 2023 afloopt, maar van wie wordt gezegd dat een ontsnappingsclausule hem mogelijk kan helpen eerder te vertrekken.

Op zich zijn alle puzzelstukjes voorhanden om de titeldroogte te doorbreken, denkt Horner. Met de steeds sterkere Honda-motor, Red Bulls talentvolle technische team en natuurlijk Verstappen. “We hebben met Max een geweldige coureur. Hij verrast me nog steeds.”