Abiteboul lyrisch over vertrekkende Ricciardo: ‘Door hem als team enorm gegroeid’

Het was allemaal wat ongemakkelijk toen Daniel Ricciardo in aanloop naar afgelopen seizoen zijn vertrek aankondigde bij Renault. Teambaas Cyril Abiteboul leek verrast en zelfs pissed off maar erkent nu ook dat Ricciardo uitstekend werk heeft verricht. “We zijn zoveel veranderd als organisatie in die twee jaar.”

Ricciardo kon in 2020 oogsten van een jaar ‘inwerken’ in 2019. De Australiër was door Renault naar Frankrijk gehaald om de kar te trekken, de Fransen hadden daar een vorstelijk salaris voor over. Al die investeringen in het team moesten zich in 2020 uitbetalen maar toen leek de aankondiging van Ricciardo roet in het eten te gooien. De relatie leek meer dan bekoeld maar de handen werden juist ineen geslagen met twee prachtige podiumplaatsen als resultaat.

“Hij heeft een enorm positieve bijdrage geleverd”, aldus Abiteboul. “De ironie is nu dat ik denk dat we veel sterker zijn geworden als team, hij zal dus volgend jaar moeten concurreren met een veel sterker Renault. Maar we zijn blij voor hem dat hij in zo’n mooi team terechtkomt en we kijken echt uit naar een interessant gevecht met McLaren en Daniel.”

Het was in 2018 nog te bezien hoe de verrassende samenwerking zou verlopen. Ricciardo kwam uit zijn gespreide bedje bij Red Bull, moest plots in het middenveld knokken én ook nog eens de Renault naar een hoger niveau zien te tillen. “Ik weet nog precies wat we tegen Daniel hebben gezegd tijdens die eerste ontmoeting, dit is geen organisatie waar je op een knop drukt en alles werkt. Maar hij heeft een impact gehad en we zijn vandaag de dag zo anders dan dan 2,5 jaar geleden toen we de samenwerking aangingen.”

Met Ricciardo kreeg Renault het totaalpakket: de grijns, het karakter en veel ervaring. “Hij heeft ons veel gegeven”, erkent Abiteboul. “Allereerst als coureur, vooral in 2020 is hij fantastisch geweest. Het team heeft veel progressie geboekt en dat is vooral aan Daniel te danken. Hij heeft de leiding genomen in het team en met hem heeft de gehele crew uitstekend werk gedaan. Naast de baan is Daniel een groots ambassadeur geweest.”