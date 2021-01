McLaren-racedirecteur Stella: ‘Ricciardo is Sainz niet en zijn relatie met Norris zal anders zijn’

Volgens Andrea Stella, racing director bij McLaren, is het belangrijk dat Daniel Ricciardo en Lando Norris een soortgelijke relatie kunnen opbouwen zoals Norris en Carlos Sainz die hadden. De Brit en de Spanjaard konden naast de baan erg goed met elkaar opschieten en op de baan was het duo aan elkaar gewaagd. “We moeten die situatie niet enkel behouden, misschien moeten we ze ook aanpassen.”

Na de vierde plek in 2019 eindigde McLaren in 2020 als derde in het constructeurskampioenschap met Lando Norris en Carlos Sainz. De Brit en Spanjaard hebben een hechte vriendschap naast de baan en op de baan waren hun prestaties vergelijkbaar. De Spanjaard trekt dit jaar naar Ferrari, Daniel Ricciardo is zijn vervanger. Om verder te bouwen op het succes van de afgelopen jaren is het cruciaal dat Ricciardo en Norris een dergelijke relatie hebben. Dat zegt Andrea Stella, racing director bij McLaren.

“Het belangrijkste vanuit mijn standpunt is dat we de omstandigheden die zorgden voor de samenwerking tussen Carlos en Lando, behouden. Maar het gaat er niet alleen om die omstandigheden te behouden, misschien moeten we ze ook aanpassen”, legt Stella uit.

“Daniel is Carlos niet en zijn relatie met Lando zal anders zijn. Die mag dan wel vergelijkbaar zijn, het zal niet hetzelfde zijn en we moeten ons daar bewust van zijn en ons aanpassen.” Volgens Stella heeft Norris aan de zijde van Sainz bewezen over de juiste kwaliteiten te beschikken. “Na twee jaar Formule 1 en zo aan Carlos te zijn gewaagd, heeft Lando laten zien dat hij over alle kwaliteiten beschikt om een topcoureur in de sport te worden. We hebben in 2021 een zeer opwindend en competitief rijdersduo.”



Ook technisch directeur James Key kijkt uit naar de samenwerking met Ricciardo, nadat hij eerder bij Toro Rosso samenwerkte met de Australiër. “Daniel is heel gemakkelijk in de omgang, maar hij is enorm vastberaden en dat heeft een positief effect op elk team. Hij zal een geweldige referentie voor ons zijn en samen met Lando zullen we een van de sterkste line-ups in de paddock hebben”, aldus de Brit.

