McLaren neemt optie op Formule E-deelname in 2022

McLaren heeft een optie getekend en kan vanaf het seizoen 2022-2023 deelnemen aan de Formule E. Zo laat het team weten in een statement.

Het betekent dus nog niet gelijk dat McLaren op de startgrid verschijnt in het negende seizoen van de elektrische formulewagenklasse: Het Britse team gaat dit jaar bekijken of ze in 2022-2023 willen deelnemen aan de klasse.

“We houden de Formule E al een tijdje in de gaten en met deze optie geven we onszelf de tijd om te beslissen of de Formule E het juiste platform voor ons is”, zegt Brown. McLaren kan pas vanaf 2022-2023 deelnemen aangezien McLaren tot het einde van 2021-2022 alle Formule E-teams van batterijen voorziet. “Dat geeft ons dus de tijd om een beslissing te nemen.”

BMW en Audi trekken zich juist terug uit de sport en dat neemt McLaren dus ook mee in haar besluit. “We moeten naar veel dingen gaan kijken, zoals de nieuwe Gen3-auto’s, de budget cap, de commerciële vooruitzichten en ook waarom zij zich hebben teruggetrokken uit de sport”, aldus de ceo van McLaren.

