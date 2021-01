Magnussen: ‘Na mijn eerste podium dacht ik dat ik voor overwinningen en titels zou vechten’

Toen Kevin Magnussen in 2014 debuteerde in de Formule 1 bij het team van McLaren dacht hij dat hij mee zou vechten voor overwinningen en voor kampioenschappen, maar al snel bleek dat dat te hoog gegrepen was, maar spijt van zijn tijd bij McLaren heeft hij niet.

Sergio Pérez reed in 2013 bij McLaren, maar werd na één seizoen de deur gewezen en moest plaatsmaken voor kersvers Formule Renault 3.5-kampioen Kevin Magnussen. McLaren kende een desastreus 2013, zonder overwinningen en podiumplaatsen, maar met de nieuwe V6-motoren hoopte het team op de eerste wereldtitel sinds 2008. Het begin was goed voor Magnussen en Button met P2 en P3 in Australië. “Ik dacht toen ook echt dat ik voor de wereldtitel zou vechten”, blikt Magnussen terug.

Maar al snel ging het minder. Na het succes in Melbourne zakte de renstal weg, stonden de coureurs niet meer op het podium en werd het team slechts vijfde in het constructeurskampioen. Magnussen leek echter wel zeker te zijn van nog een jaar bij McLaren totdat Fernando Alonso zijn vertrek aankondigde bij Ferrari en dus werd Magnussen aan de kant gezet en werd hij de test- en reservecoureur van McLaren. Uiteraard baalde de Deen van die beslissing, maar hij koestert geen wrok.

“Ik ben McLaren dankbaar voor de kans die ze me gaven. Ik dacht dat ik voor Force India zou gaan rijden in 2014, maar op het laatste moment werd het toch McLaren. Tuurlijk kan je achteraf zeggen dat ik dingen anders had kunnen doen, maar uiteindelijk ben ik wel in de Formule 1 beland. Niet heel veel mensen kunnen dat zeggen. Ik mag dus echt niet klagen”, aldus Magnussen.

