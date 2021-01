Afscheidnemende Magnussen: ‘Na een tijdje zijn zelfs punten niet meer zo spannend’

Kevin Magnussen heeft er vrede mee dat hij na zes seizoenen de Formule 1 verlaat. De Deen is blij dat hij voortaan weer om overwinningen kan strijden. Magnussen treedt in 2021 aan in het Amerikaanse IMSA endurance-kampioenschap.

Na zes seizoenen en 119 Grands Prix kwam er afgelopen maand een einde aan het Formule 1-hoofdstuk van Kevin Magnussen. Haas kiest dit seizoen voor twee rookies, Mick Schumacher en Nikita Mazepin, en dus werden Magnussen en Romain Grosjean bedankt voor bewezen diensten. Heel erg rouwig is Magnussen niet om zijn F1-afscheid.

Lees ook: Magnussen prijst Grosjean: ‘Over één rondje is hij echt speciaal’

“Ik ben niet treurig dat Abu Dhabi mijn laatste Formule 1-race was,” vertelt Magnussen in gesprek met Motorsport-Total.com. “Ik zal het rijden met een F1-auto missen en ik zal het team missen, maar in plaats van verdrietig te zijn omdat ik niet meer in de Formule 1 zit, kijk ik uit naar wat me te wachten staat.” De Deen doelt daarmee op het vervolg van zijn racecarrière in het Amerikaanse IMSA endurance-kampioenschap, waar hij bij team van Ganassi teamgenoot wordt van Nederlander Renger van der Zande.

De laatste jaren reed Magnussen met Haas vooral in de achterhoede. Daar haalde hij na verloop van tijd niet meer de nodige voldoening uit. “Na een tijdje zijn zelfs punten niet meer zo spannend als je geen races kunt winnen”, legt hij uit. Één keer wist Magnussen in 2020 te scoren. Tijdens de GP van Hongarije finishte hij dankzij een strategische gok als tiende. “Maar dat is geen echt doel als je een echte winnaar bent. Dat bevredigt je niet”, besluit de Deen.

Lees ook: Officieel: Van der Zande rijdt in 2021 met Magnussen voor IMSA-team Ganassi