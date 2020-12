Officieel: Van der Zande rijdt in 2021 met Magnussen voor IMSA-team Ganassi

De Nederlander Renger van der Zande wordt in 2021 zoals verwacht de teamgenoot van ex-Formule 1-coureur Kevin Magnussen bij het team van Ganassi. Van der Zande en Magnussen komen met Ganassi uit in het Amerikaanse IMSA endurance-kampioenschap.

Goed nieuws voor zowel de 34-jarige Van der Zande als de 28-jarige Magnussen, want ze zaten allebei nog zonder zitje voor volgend jaar. Van der Zande nadat de IMSA-formatie Wayne Taylor Racing (WTR) duidelijk maakte niet met hem verder te gaan, Magnussen na het verliezen van zijn zitje bij Haas F1.

“Ik verheug me op dit nieuwe hoofdstuk en ben er blij mee dat ik me bij dit team van winnaars mag aansluiten”, reageert Van der Zande, verwijzend naar Ganassi’s vele successen in de Amerikaanse autosport. Hij zal voor Ganassi net als eerder bij WTR met een Cadillac DPI-bolide rijden.

“Ik ben onlangs ook op de fabriek geweest en heb daar een rondleiding gekregen van Ganassi’s managing director Mike Hull. Wat me vooral is bijgebleven, is dat het allemaal echte racers zijn.” Van der Zande ziet dit dan ook als ‘een geweldige kans’.

In Magnussen krijgt Van der Zande natuurlijk een teamgenoot die voor Formule 1-fans bepaald geen onbekende is. De Deen kwam sinds 2014 tot 117 Grands Prix en scoorde daarin 158 punten, met een tweede plek als beste resultaat. “Ik kan ook niet wachten om samen met Kevin aan de slag te gaan.”

Magnussen zelf heeft er ook veel zin in, zo maakt hij duidelijk. “Ik heb er enorm veel zin om begin 2021 voor het eerst in de auto te stappen. De 24 Uur van Daytona is straks in januari onze eerste race en die staat al tijden op mijn bucket list.”

