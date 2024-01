Haas houdt in 2024 vast aan de huidige coureurs en kiest expliciet niet voor een jong talent. Teambaas Günther Steiner heeft geen geweldige ervaringen met rookies. Maar bij de volgende onderhandelingen durft hij het misschien toch aan om weer een rookie aan te nemen.

2021 was met afstand het slechtste jaar in de geschiedenis van Haas. De Amerikaanse renstal sloot het seizoen af zonder punten. Het team had dat jaar al bij voorbaat opgegeven. Vanwege de slechte financiële situatie had het team volledig ingezet op 2022, aangezien er dat jaar nieuwe regels ingingen en er dus betere kansen in het verschiet lagen. 2021 was een jaar dat alleen maar draaide om overleven. Haas waagde dus ook een gokje met de coureurs: de ervaren Romain Grosjean en Kevin Magnussen werden vervangen door rookies Nikita Mazepin en Mick Schumacher.

Dat de beide rookies in 2021 overtuigend laatste werden, was dan ook geen verrassing. Maar het jaar daarop, met een betere auto en de ervaren Magnussen in plaats van Mazepin, viel toch op dat Schumacher opnieuw maar moeilijk in de punten terecht kwam. Schumacher werd aan het einde van het seizoen dan ook ontslagen en vervangen door Nico Hülkenberg. Het nieuwe mantra bij Haas en teambaas Günther Steiner was duidelijk: geen rookies meer!

Teleurstellende rookies

De redenatie van Steiner valt op zich te begrijpen. Nog los van Mazepin en Schumacher maakten de andere rookies van de afgelopen jaren ook niet de sterkste indruk. Nyck de Vries verloor het vertrouwen van zijn team zo snel dat hij al halverwege het seizoen het veld moest ruimen. Logan Sargeant mocht wel aanblijven bij Williams, maar de Amerikaan scoorde afgelopen seizoen slechts één punt en eindigde als 21e. Hetzelfde lot onderging Nicholas Latifi, die nooit hoger eindigde dan zeventiende in het kampioenschap.

Yuki Tsunoda en Guanyu Zhou houden zich redelijk staande, maar ook zij hebben zich nog niet echt als wereldtalenten bewezen. Voor de echte succesverhalen moet men al teruggaan naar de periode 2015-2019, toen coureurs als Charles Leclerc, George Russell en natuurlijk Max Verstappen debuteerden.

Toch was er afgelopen jaar wel één debutant die de theorie van Steiner een beetje op de proef stelt. Oscar Piastri won in zijn eerste seizoen als Formule 1-coureur de sprintrace in Qatar en stond twee keer op het podium. Mede door de manco’s van de McLaren-auto aan het begin van het seizoen, eindigde Piastri ‘slechts’ als negende. Echter is dat wel genoeg voor het beste debuutseizoen sinds 2019, toen Alexander Albon halverwege het jaar bij Red Bull instapte.

2025

“Ik denk dat er in 2025 goede kansen zijn voor jonge coureurs”, vertelt Steiner aan Sky Sports. Slechts zes van de huidige coureurs hebben momenteel een contract voor 2025. “Ik denk dat je dan betere kansen hebt om een risico te nemen met een jonge coureur dan vast te houden aan iemand die niet goed presteert. We zagen dat in 2023 met Oscar Piastri. Daarvoor twijfelden we allemaal over rookies, maar hij kwam binnen en deed het meteen goed. Dus je denkt nu: ‘Oké, het werkte met Piastri, waarom zou het niet ook voor iemand anders werken?’”

Mocht Haas inderdaad besluiten om in 2025 Hülkenberg en/of Magnussen te vervangen, dan is er keuze in overvloed. F2-kampioenen Theo Pourchaire en Felipe Drugovich zitten nog altijd zonder stoeltje, net als een grote groep coureurs die op zoek is naar betere kansen dan de Formule 2. Ook Ferrari-junior Ollie Bearman staat op de radar van Haas. De achttienjarige Brit kwam afgelopen seizoen al twee keer in actie voor Haas tijdens een vrije training.

