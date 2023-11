Haas kiest voor een ongebruikelijke aanpak in de Grand Prix van Las Vegas. Het Amerikaanse team draait op een van de auto’s de recente grote upgrade namelijk weer terug. Slechter kan het niet gaan, zo is de redenatie van het team.

Haas bracht tijdens de vorige race in de Verenigde Staten, in Austin, een langverwachte upgrade mee. In tegenstelling tot de concurrentie had Haas nog niet bijzonder veel aan de auto veranderd dit seizoen. In Austin kwam daar verandering in met een upgrade die de algemene prestaties moest verbeteren en ook wat aan de fundamentele problemen moest doen.

Heel veel kansen kreeg Haas niet om te experimenteren met de upgrade en de effecten ervan te zien. Austin was een sprintweekend met maar één training. Datzelfde gold voor de race in Brazilië, waar Kevin Magnussen ook nog eens uitviel. Het was de tweede race op rij waarin Magnussen uitviel: een week eerder in Mexico deed de auto niet wat hij verwachtte en eindigde hij in de muur. De keren dat de coureurs wel finishen, is het ruwweg op dezelfde plek als in eerdere races dit seizoen.

Al met al lijkt de upgrade niet het wondermiddel waar Haas op hoopte. Daarom kiest het team in Las Vegas voor een unieke aanpak: de upgrade wordt weer verwijderd van de auto van Nico Hülkenberg. De Duitser gaat daarmee terug naar de opzet waarmee hij eerder dit jaar regelmatig goed presteerde in de kwalificaties. Magnussen blijft wel met de upgrades rijden.

“De belangrijkste reden hiervoor is dat Nico het gevoel heeft dat de oude afstelling beter werkt voor hem”, legt teambaas Günther Steiner uit. “Kevin heeft juist het tegenovergestelde gevoel. We hebben ervoor gekozen hen te geven wat ze willen. We hebben nog maar twee races te gaan en niets te verliezen, dus we doen wat we kunnen. Je kan het dan wel gaan hebben over data verzamelen, maar we hebben genoeg data. Deze keuze gaat puur om wat de coureurs het liefst hebben.”

