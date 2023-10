De schade aan zijn auto was zondag na de crash in Mexico groot, maar voor Kevin Magnussen zelf viel het gelukkig mee. “Mijn handen kregen wel even een tik te verduren, maar dat komt vast goed”, aldus de Deense coureur van Haas F1. Ondertussen speurt het team naar de oorzaak van de klapper.

Het was halverwege de race een op het oog bizar incident: Magnussen ging in bocht 8 hard linksaf de muur in. Een niet alledaagse plek voor een ongeluk en al snel bleek een defecte ophanging zichtbaar de oorzaak van de crash. De Deen stapte snel uit, de wagen vatte vervolgens licht vlam. Aan de zijkant van de baan moest hij duidelijk even bijkomen van de klap, alvorens naar het medisch centrum te worden gebracht voor controle.

“Het gebeurde op een nare plek op het circuit, ik raakte de muur en door de klap doen mijn handen pijn”, keek Magnussen terug op het incident dat hem enige uren onder medisch toezicht deed belanden. “De race verliep op zich vrij aardig voor ons, al zat ik uiteindelijk vast in verkeer.” Hij startte als zestiende, won drie plekken bij de start en hoopte op punten. De harde klap maakte aan alle illusies een einde.

“Dat er een ophangingsprobleem was bij de auto van Kevin is duidelijk”, zag ook teambaas Günther Steiner. “We gaan uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar het lijkt een gevolg te zijn van hitte. Dat moeten we nog wel checken, dat zullen we ook grondig gaan doen.”

