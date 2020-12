Magnussen prijst Grosjean: ‘Over één rondje is hij echt speciaal’

Kevin Magnussen heeft veel lof voor teamgenoot Romain Grosjean, die volgens hem ‘over één rondje echt speciaal’ is. De Deen neemt dit weekend afscheid van de Formule 1, een kans die Grosjean niet heeft vanwege zijn brandwonden opgelopen tijdens de Grand Prix van Bahrein, en blikt alvast terug op zijn Formule 1-carrière: “Ik kan heel tevreden zijn, ook al had ik graag races en kampioenschappen gewonnen.”

Magnussen ziet dit weekend opnieuw Pietro Fittipaldi naast zich in de garage nadat Romain Grosjean in samenspraak met de dokter besloot om de laatste race van het seizoen over te slaan. De Fransman, die nog herstellende is van de brandwonden die hij opliep tijdens de Grand Prix van Bahrein, was lange tijd teamgenoot van de Deen, die lovend is over Grosjean en met name zijn kwaliteiten op de zaterdag.

“Romain is een ontzettend snelle coureur over één ronde”, vertelt Magnussen. “In de race ook hoor, maar over één rondje is hij echt speciaal. Ik ben echt beter geworden in kwalificeren door hem naast me te hebben”, prijst Magnussen teamgenoot Grosjean, die mogelijk zijn laatste Grand Prix-weekend achter de rug heeft aangezien hij geen zitje heeft voor 2021. “Je moet het echt goed doen op zaterdag om Romain in de kwalificatie te verslaan. Als hij zijn dag heeft is hij fenomenaal over een ronde, dan moet je echt van goede huize komen om hem te kloppen. Er zijn weinig coureurs sneller over een enkele ronde.”

Magnussen neemt dit weekend, wat voor Grosjean ook zijn laatste race zou worden, afscheid van de Formule 1. De Deen debuteerde in 2014 bij McLaren waar hij direct een podium pakte. Sindsdien is dat hem niet meer gelukt en na 118 races, na dit weekend 119, komt er een (voorlopig) einde aan zijn Formule 1-carrière. “Hoe ik wil dat de fans me herinneren? Dat maakt me niet echt uit, eigenlijk. Hoe ze maar willen”, lacht Magnussen. “Het is een voorrecht geweest dat ik deze kans heb gehad in de Formule 1.”

Het was immers zijn droom om in de Formule 1 te rijden. “Ik ben ervoor gegaan en het is me gelukt. Oké, ik droomde van races en titels winnen, maar ik heb het podium wel gehaald en aardig wat seizoenen mogen rijden. Ik kan dus toch heel tevreden zijn, ook al had ik graag races en kampioenschappen gewonnen.”