Jos Verstappen over documentaire over Max: ‘Er zitten heftige dingen in’

Volgens Jos Verstappen zitten er ‘heftige dingen’ in de documentaireserie over zijn zoon Max die vanaf volgende week bij Ziggo te zien is. “Ik vind hem waanzinnig mooi geworden.”

Video: Trailer Verstappen-docu ‘Whatever it takes’ belooft exclusieve blik achter de schermen

De afgelopen jaren volgde een camerateam Max Verstappen op de voeten. Het resultaat daarvan is een driedelige documentaireserie – Max Verstappen – Whatever it takes – die binnenkort te zien is bij Ziggo Sport. “Er zitten heftige dingen in”, vertelt Jos Verstappen, die zeer te spreken is over het eindresultaat, in interview met FORMULE 1 Magazine.

“Ik vind hem waanzinnig mooi geworden, kreeg er kippenvel van”, vertelt vader Verstappen. “Alles komt aan bod: hoe dingen zijn, hoe Max bepaalde gebeurtenissen ervaren heeft, hoe ik de dingen zie.”

Behalve Jos en Max Verstappen, komen ook moeder Sophie, manager Raymond Vermeulen en Red Bull-topman Helmut Marko uitvoerig aan het woord in de docuserie. Aan bod komt Verstappens huidige leven naast de baan, maar ook zijn weg naar de Formule 1.

Wat dat laatste betreft, erkent Verstappen senior dat het confronterend was terug te blikken op de karttijd. “Verschillende mensen vertellen over hoe ik vroeger te werk ging met karten en zo. Toen werd ik wel even met de neus op de feiten gedrukt”, aldus Verstappen. “Mensen vonden dat ik erg hard was.”

In de FORMULE 1 Special ‘Het jaar van Max’ lees je volgende week uitgebreide en exclusieve interviews met Max en Jos Verstappen. Jos Verstappen vertelt onder meer over waarom hij meer van seizoen 2020 had verwacht en hoe hij vindt dat Max zich tot wereldkampioen Lewis Hamilton verhoudt. “Laat ik het zo zeggen: ik zou het niet erg vinden als Max naast Hamilton zou gaan rijden.”

De FORMULE 1 Special ‘Het jaar van Max’ is vanaf 18 december in de winkel te koop of online te bestellen. Abonnees ontvangen het nummer uiteraard vanzelf.

De docuserie Max Verstappen – Whatever it takes wordt 18 december vanaf 20:45 uur uitgezonden op Ziggo Sport. Vanaf 17 december is de reeks al voor Ziggo-klanten te zien via de on demand-functie van de mediabox of de Ziggo Go-app.